Cuánto te toca si tienes las 2, 3 o 4 últimas cifras del Gordo de Lotería de Navidad

jueves 22 de diciembre de 2022 está siendo un día especialmente importante para todos los españoles que están siendo agraciados con un premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Este año, el número que se ha llevado El Gordo ha sido el 05.490, dotado de 400.000 euros por décimo. Si este no ha sido tu décimo no te angusties, porque puede que aún así optes a algún premio con las terminaciones o la pedrea de el primer premio de la Lotería de Navidad. Te contamos cuánto dinero puedes llevarte si tienes las dos, tres o cuatro últimas cifras de El Gordo de la Lotería de Navidad 2022.

¿Cuánto dinero te toca si tienes las dos, tres o cuatro cifras de El Gordo de la Lotería de Navidad?

De el total de los 400.000 euros de El Gordo, solo te quedarás con 328.000 euros, el resto será para Hacienda, ya que se lleva el 20% de los premios superiores a 40.000 euros. No obstante, si no tienes al completo el número de El Gordo te puedes llevar un pellizco si has acertado cuatro, tres, dos o un número de el primer premio.

Como ya sabemos, el Sorteo de la Lotería de Navidad es uno de los que más premios reparte y en el caso del primer premio, no es solo que puedes ser ganador si te coinciden todas las cifras con el número que salga premiado, sino que también se llevan un premio todas aquellos números que tengan dos, tres o cuatro cifras iguales a las del Gordo.

De este modo, tras anunciarse que El Gordo es el 05.490, si tienes exactamente ese número, te llevarás 400.000 euros por décimo, pero también serán ganadores los que tengan un décimo que acabe en 5.490 en 490, en 90 y en 0 este último recibirías lo jugado por décimo, es decir, 20 euros.

En los casos de tener las terminaciones de El Gordo podrás optar a ganar 120 euros (100 del décimo + 20 euros de reintegro), que para mucha gente será un premio bastante pequeño si lo comparamos con el Gordo, pero que es mayor que ganar la pedrea, donde el valor de lo que se gana se corresponde a 5 euros por euro jugado, de modo que si llevamos un décimo con un número que sale en la pedrea podremos ganar 100 euros (por 20 euros gastados).

El número anterior y posterior al Gordo también tiene premio

Por otro lado, todos aquellos décimos que tengan un número que sea anterior o posterior al del Gordo de Navidad, concretamente el 86.147 y el 86.149 también resultarán premiados. En estos casos seremos recompensados con un premio de 2.000 euros al décimo.

¿Y en el caso del segundo y el tercer premio? Las aproximaciones a estos dos premios tienen un valor de 1.250 y 960 euros, respectivamente.

Comprueba el premio de El Gordo

Si quieres comprobar dónde ha tocado El Gordo de la Lotería de Navidad o si eres uno de los agraciados puedes verlo aquí. También puedes mirar si te ha tocado la pedrea o alguno de los miles de premios cantados el jueves, 22 de diciembre, por los niños de San Ildefonso en el Sorteo Extraordinario de Navidad 2022. Si no has tenido suerte prueba en la Lotería del Niño, el 6 de enero de 2023.