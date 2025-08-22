Incendios forestales en España hoy, en directo | Última hora en tiempo real de la situación en Orense, León, Zamora, Madrid…

La bajada de temperaturas y la llegada de lluvias a España ha ayudado a controlar la situación de los incendios que asolan nuestro país. En total ahora mismo hay 18 incendios en Situación Operativa 2 que siguen quemando terrenos en las provincias de Castilla y León, Extremadura y Galicia, si bien todo apunta a que poco a poco se van a ir controlando.

Preocupaba el incendio de Jarilla, en la provincia de Cáceres, pero el tiempo ha y los esfuerzos de los profesionales que luchan contra el fuego en nuestro país ha permitido un avance importante en el control de los focos.

También en Galicia la situación ha mejorado considerablemente y, aunque siguen activos cinco incendios graves, se empieza a ver la luz al final del túnel en la provincia de Orense, la más afectada por las llamas.

En Castilla y León continúan evacuadas decenas de localidades y durante este jueves se complicó uno de los focos del fuego de Fasgar, en la provincia de León. Sin embargo, la situación es mucho mejor que hace unos días.

Última hora de los incendios en España

Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales ya han ardido un total de 403.171 hectáreas en 245 incendios en España, un dato que revela que éste es el peor año desde que se tienen registros.

Detenidos por los incendios en España

En total han sido arrestadas 40 personas por su presunta relación con el origen de los incendios forestales que se han registrado éste verano en España. Pero la cifra aumenta considerablemente hasta las 119 personas si hablamos de investigados por los fuegos.

Además, tal y como informaba el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, un tercio de los incendios han sido intencionados mientras que otro tercio se han producido debido a graves imprudencias como la desobediencia de ordenanzas municipales.