Incendios forestales en España hoy, en directo | Última hora en tiempo real de la situación en Orense, León, Zamora, Madrid…

Vecinos de Canalejas: "Empezamos a combatir el incendio nosotros porque los brigadistas estaban en otros"
La bajada de temperaturas y la llegada de lluvias a España ha ayudado a controlar la situación de los incendios que asolan nuestro país. En total ahora mismo hay 18 incendios en Situación Operativa 2 que siguen quemando terrenos en las provincias de Castilla y León, Extremadura y Galicia, si bien todo apunta a que poco a poco se van a ir controlando.
Preocupaba el incendio de Jarilla, en la provincia de Cáceres, pero el tiempo ha y los esfuerzos de los profesionales que luchan contra el fuego en nuestro país ha permitido un avance importante en el control de los focos.
También en Galicia la situación ha mejorado considerablemente y, aunque siguen activos cinco incendios graves, se empieza a ver la luz al final del túnel en la provincia de Orense, la más afectada por las llamas.
En Castilla y León continúan evacuadas decenas de localidades y durante este jueves se complicó uno de los focos del fuego de Fasgar, en la provincia de León. Sin embargo, la situación es mucho mejor que hace unos días.
Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales ya han ardido un total de 403.171 hectáreas en 245 incendios en España, un dato que revela que éste es el peor año desde que se tienen registros.
Detenidos por los incendios en España
En total han sido arrestadas 40 personas por su presunta relación con el origen de los incendios forestales que se han registrado éste verano en España. Pero la cifra aumenta considerablemente hasta las 119 personas si hablamos de investigados por los fuegos.
Además, tal y como informaba el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, un tercio de los incendios han sido intencionados mientras que otro tercio se han producido debido a graves imprudencias como la desobediencia de ordenanzas municipales.
La bajada de temperaturas y el aumento de la humedad mejora la previsión de los incendios
La bajada de las temperaturas y el aumento de la humedad en el noroeste están propiciando mejores perspectivas para controlar los incendios graves que permanecen aún activos, especialmente virulentos en Castilla y León, Galicia y Extremadura.
Un incendio afecta a un paraje de Monda (Málaga)
El Infoca trabaja en un incendio forestal en el paraje Sierra Canucha, en Monda (Málaga), que se declaró sobre las 21:15 horas. La falta de visibilidad ha impedido la actuación de medios aéreos por la noche para intentar controlar las llamas y en la zona trabajan nueve grupos de bomberos forestales y un agente de medio ambiente.
Marlaska dice que «los pirómanos son minoría» pero admite que un tercio de los fuegos es intencionado
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado que los graves incendios que han afectado a varias comunidades autónomas sean, en su mayoría, intencionados. Marlaska señala que «una minoría» de los fuegos son provocados por pirómanos, en línea con lo que defiende Pedro Sánchez, que culpa al cambio climático de los incendios que han calcinado miles de hectáreas. Sin embargo, ha recordado que desde el 1 de junio, según datos desvelados y en constancia de Marlaska, «están detenidas 35 personas y más de 110 han sido investigadas».
Vecinos de Las Médulas: «El fuego no se formó solo, había varios focos»
OKDIARIO se ha trasladado este miércoles hasta el municipio leonés de Las Médulas, en el paraje Patrimonio de la Humanidad, afectado por la devastadora ola de incendios que está asolando a España. Allí ha podido hablar con varios vecinos, que aseguran que ese incendio no pudo formarse solo. Escucha aquí todo lo que nos han contado.
Sánchez se desplazará hoy a Asturias
El presidente del Gobierno saldrá de nuevo de La Mareta para desplazarse a Asturias para conocer sobre el terreno la evolución del incendio forestal de Degaña. Ésta es la cuarta región afectada por los incendios que visita Pedro Sánchez después de haber estado estos últimos días en Galicia, Castilla y León y Extremadura.
Extinguido el incendio con seis focos en s’Albufera (Mallorca)
Los Bomberos de Mallorca han confirmado la extinción del incendio declarado este jueves por la noche en el parque natural de s’Albufera, situado al norte de la isla, en el que han contabilizado hasta seis focos. Todo apunta a que se trata de un incendio intencionado.
Buenos días. Bienvenidos a la retransmisión en directo de la última hora de los incendios en España. A continuación te informaremos sobre cómo está la situación en las provincias de León, Zamora, Salamanca, Cáceres, Orense y en Asturias, donde los incendios siguen preocupando a las autoridades y vecinos.
La mayoría de incendios en León están estabilizados
La mayoría de los incendios que afectan a la provincia de León se encuentran en su mayor parte estabilizados mientras se realizan tareas de vigilancia, liquidación y perimetración para evitar reproducciones, aunque una reactivación en la zona este del fuego de Anllares del Sil ha obligado a evacuar Anllarinos.