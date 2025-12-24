Estos son los supermercados que abren en Madrid en Navidad: horario de Mercadona, Carrefour, Lidl, Día…

Hoy es 24 de diciembre y en Madrid , al igual que en el resto de España, suele vivirse con esa mezcla de prisas y ambiente de última hora que seguro reconoces. Basta salir a la calle, en un día como el de hoy, y podremos ver a gente entrando y saliendo de los supermercados con la lista en la mano, revisando lo que falta antes de que llegue el festivo. Y es que hoy es, en realidad, el último margen para comprar algo que se haya escapado, porque mañana, 25 de diciembre, parece que no habrá ninguna tienda abierta en toda la Comunidad. Las cadenas llevan años funcionando igual en estas fechas y concentran todo en Nochebuena, de modo que será bueno saber cuáles van a ser los horarios para hoy y comprobar si algún supermercado va a estar abierto el día de Navidad.

La jornada para el día de hoy hace que no todas las tiendas cierren a la vez. Hay establecimientos que adelantan el final, otros que aguantan un poco más según el barrio, y de ahí que muchos madrileños consulten los horarios casi sobre la marcha. Mercadona, Carrefour, Lidl, Día o Alcampo siguen un patrón parecido, pero cada una tiene pequeños matices que conviene tener en mente para no llegar tarde y encontrarse la persiana bajada. Para simplificarlo y evitar sustos de última hora, repasamos cómo funciona hoy cada cadena y hasta qué hora mantendrá abiertas sus tiendas en esta Nochebuena, pero además, también te explicamos qué va a pasar en Navidad y si algún supermercado ha anunciado que va a abrir mañana.

Mercadona

En el caso de Mercadona, la jornada del 24 de diciembre sigue la línea habitual que la cadena aplica siempre que llega un festivo de este tipo. Las tiendas de Madrid abren por la mañana y mantienen el servicio hasta las 19:00 horas, un cierre anticipado que ya es conocido por los clientes y que deja un margen razonable para las compras de última hora. Una vez llegue la noche, la actividad se detiene por completo. Y en cuanto a mañana, día 25, no habrá ninguna tienda abierta en la Comunidad de Madrid y no se prevén excepciones, de modo que todo lo necesario para Navidad debe comprarse hoy.

Carrefour

Carrefour adopta un enfoque muy similar. Sus supermercados e hipermercados trabajan durante la mañana del 24 y continúan activos hasta primera hora de la tarde, normalmente alrededor de las 19:00 horas, aunque algunos centros integrados en grandes superficies pueden ajustar el cierre unos minutos antes. La cadena ya ha confirmado que el día de Navidad no operará ninguno de sus establecimientos en Madrid, de modo que el 25 será festivo total. Pero cuidado que no va a pasar lo mismo con sus tiendas Carrefour Express que si abren en el día de Navidad y en su horario habitual que puede abarcar desde las 08:00 hasta las 22:00 horas, o desde las 08:30 a las 23:00 horas dependiendo de la zona, por lo que será bueno hacer una consulta rápida a través de su web.

Lidl

Lidl repite la dinámica de otros años y concentra la actividad en la franja matinal del día de hoy. Sus tiendas madrileñas abren con normalidad pero cierran antes de lo habitual, a las 19:00 horas. En cualquier caso, todas las tiendas permanecerán cerradas mañana. La cadena recuerda siempre que las vísperas suelen tener puntas de demanda muy marcadas y que los productos frescos tienden a agotarse antes, especialmente en la tarde de Nochebuena.

Dia

Día tiene una red más heterogénea, con tiendas propias y otras gestionadas como franquicias, y eso hace que los horarios puedan variar ligeramente según el barrio. Aun así, la estructura general es clara: hoy 24 trabajan con horario reducido y muchas tiendas adelantan el cierre de modo que a partir de las 19:00 horas será difícil que veas algo abierto. Mañana, 25 de diciembre, no abre ningún establecimiento de Día en Madrid.

Alcampo

Y por último tenemos que hablar de los centros Alcampo, la previsión también apunta a una jornada más breve de lo habitual. Tanto los hipermercados como los supermercados de la cadena trabajarán hoy con un horario especial que finaliza alrededor de las 19:00 horas. Pero mañana, como el resto de cadenas, permanecerán cerrados por ser festivo nacional. En estas fechas, además, las secciones de frescos suelen registrar una demanda muy alta desde primera hora, por lo que la cadena recomienda planificar las compras con un poco más de margen, aunque si todavía no has comprado nada o te falta un ingrediente que se te ha pasado, tienes el día de hoy para ultimar compras.

En definitiva, podemos decir que la jornada de Nochebuena es el último margen antes de que llegue el festivo nacional, y Madrid lo nota. Los lineales se vacían más rápido y las colas son habituales, especialmente a partir de media mañana. Con todas las cadenas cerradas mañana, la recomendación general es adelantar cualquier compra urgente y evitar salir a última hora, cuando el horario reducido deja poco margen de reacción.