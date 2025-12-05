Parece Suiza o Alemania pero este restaurante de Navidad está al lado de Madrid y es de cuento

La Guía Repsol describe a La Petit Raclette (Travesía de las Huertas, 6) como un restaurante que recuerda a un refugio alpino en plena sierra de Navacerrada, un rincón con encanto donde los visitantes pueden disfrutar de una auténtica raclette tradicional y de exquisitas carnes a la piedra. Este establecimiento ha sido reconocido con un Solete Repsol de Navidad, una distinción que lo sitúa entre los locales más recomendables para disfrutar durante estas fechas tan especiales en la Comunidad de Madrid. El galardón destaca no sólo su propuesta gastronómica, sino también la experiencia que ofrece al comensal, marcada por la calidad y la cuidada ambientación del lugar.

Su plato estrella: la raclette

El plato estrella del restaurante no podía ser otro que la raclette, una receta originaria de Suiza que consiste en fundir queso hasta dejarlo cremoso y verterlo sobre patatas cocidas, embutidos, pepinillos y distintas verduras. Esta preparación, tan tradicional como reconfortante, es la seña de identidad de La Petit Raclette desde su apertura en 1994. Con los años, el establecimiento se ha convertido en un verdadero referente gastronómico en la sierra madrileña, un destino al que muchos acuden precisamente en busca de este manjar alpino sin necesidad de viajar a Suiza o Francia.

Navidad, la fecha perfecta para visitar La Petit Raclette

Aunque La Petit Raclette es una apuesta segura durante todo el año, especialmente entre los amantes del queso, el reconocimiento del Solete Repsol pone de relieve que visitarlo en Navidad tiene un atractivo añadido. Su ambiente acogedor, con iluminación cálida, madera vista y detalles decorativos que evocan las cabañas de montaña, crea un escenario ideal para desconectar del ritmo cotidiano y disfrutar de un momento especial. La atmósfera, cuidada al detalle, convierte cada comida en una experiencia que va más allá del plato, perfecta para celebraciones familiares o para encuentros con amigos en estas fechas festivas.

La propuesta culinaria del restaurante se mantiene fiel a su esencia. La raclette tradicional y las carnes a la piedra, entre las que destacan el lomo de buey, el solomillo de ciervo o el wagyu, protagonizan una carta pensada para compartir y disfrutar sin prisas. A estos platos se suman opciones complementarias como las patatas serranas, ideales para acompañar la carne, y una selección de postres caseros que ponen el broche final a la experiencia.