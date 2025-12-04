Flan de turrón fácil y rápido: receta tradicional para Navidad
Flan de turrón, ¿te sobra turrón blando de estas navidades? Hoy te presentamos una receta fácil y bastante rápida de hacer, ¡triunfo asegurado! En otro artículo de Okdiario-receta compartimos flan napolitano. Ahora, en pleno mes de diciembre, te enseñamos cómo preparar el clásico flan de turrón.
El turrón es un dulce con siglos de antigüedad, que se remonta al siglo XI en la península arábiga. Sus ingredientes —frutos secos, miel y azúcar— son característicos de la repostería árabe. Los árabes fueron quienes introdujeron el turrón en España, y hoy sigue siendo un símbolo de la Navidad.
Sexona era el nombre que recibía Jijona desde el siglo XII bajo la dominación árabe. El paso de esta cultura dejó huella en estas tierras, y ya en el siglo XVI se elaboraba turrón en Jijona. Fernando Galiana, investigador de su historia, explica que la palabra turrón procede de detorrat, una mezcla de miel y frutos secos cocida directamente al fuego.
Flan de turrón fácil
Ingredientes
Para el caramelo líquido
Lo puedes comprar o hacerlo en casa
- 200 g de azúcar
- 150 ml de agua a temperatura ambiente
- 50 ml de agua caliente
- Una cucharada de zumo de limón
Preparación
Hoy, en tu batidora, pones los huevos, el turrón desmigado, la leche y el azúcar. Bate en tandas de 20 segundos hasta obtener una crema fina. Prepara el caramelo líquido, que irá al fondo del molde del flan de turrón. Si prefieres ahorrar tiempo, puedes comprarlo ya hecho.
En estas fechas también puedes animarte con otras versiones como el flan de huevo al horno de toda la vida o el flan de naranja sin horno, perfectos para complementar tu mesa navideña.
Para saber si está cuajado
Hoy mismo, tras el tiempo de cocción, haz la prueba del palillo: introdúcelo en el centro del flan y si sale limpio, está cuajado. Si no, añade un minuto extra a media potencia. Recuerda que los tiempos pueden variar según el tamaño de los huevos o la potencia del horno.
También te puede interesar
En este mes de diciembre, prueba otras recetas irresistibles como el flan de vainilla con solo 2 ingredientes o el flan de leche condensada y coco, ideales para sorprender en tus celebraciones.
Si te gusta este flan de turrón, disfrútalo con la familia en estas fiestas y comparte la receta con tus amigos y familiares.