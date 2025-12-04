Flan de turrón fácil y rápido: receta tradicional para Navidad

Flan de turrón, ¿te sobra turrón blando de estas navidades? Hoy te presentamos una receta fácil y bastante rápida de hacer, ¡triunfo asegurado! En otro artículo de Okdiario-receta compartimos flan napolitano. Ahora, en pleno mes de diciembre, te enseñamos cómo preparar el clásico flan de turrón.

El turrón es un dulce con siglos de antigüedad, que se remonta al siglo XI en la península arábiga. Sus ingredientes —frutos secos, miel y azúcar— son característicos de la repostería árabe. Los árabes fueron quienes introdujeron el turrón en España, y hoy sigue siendo un símbolo de la Navidad.



Sexona era el nombre que recibía Jijona desde el siglo XII bajo la dominación árabe. El paso de esta cultura dejó huella en estas tierras, y ya en el siglo XVI se elaboraba turrón en Jijona. Fernando Galiana, investigador de su historia, explica que la palabra turrón procede de detorrat, una mezcla de miel y frutos secos cocida directamente al fuego.

Flan de turrón fácil

Ingredientes

200 g de turrón de Jijona, el blando

3 huevos grandes

250 ml de leche

2 cucharadas de azúcar moreno