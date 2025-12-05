Receta de turrón de chocolate casero
Receta de turrón de chocolate casero, fácil de preparar y perfecta para regalar o disfrutar en Navidad.
El chocolate es uno de los ingredientes que mejor sientan a nuestro cuerpo, este alimento digno de los dioses se ha convertido en el protagonista indiscutible de cualquier postre. Con esta receta de turrón lo podemos combinar con una serie de sabores como el arroz inflado, típico de uno de los turrones estrella de las fiestas. Toma nota de la forma más fácil de preparar un turrón de chocolate impresionante, te encantará.
El turrón de chocolate casero es uno de esos dulces que anuncian la llegada de la Navidad incluso antes de que empecemos a decorar la casa. Es fácil de preparar, gusta a casi todo el mundo y permite jugar con texturas y sabores según los gustos de cada familia. Si lo comparamos con otras elaboraciones tradicionales, como el clásico turrón de almendras, cuya receta puedes ver aquí: Cómo hacer turrón de almendras: receta casera, el turrón de chocolate suele ser más rápido y accesible para principiantes. Por eso es tan popular cuando buscamos un turrón chocolate fácil que se pueda elaborar sin demasiadas complicaciones.
A continuación vemosuna receta turrón chocolate sencilla, con ingredientes fáciles de encontrar y un resultado perfecto para acompañar cafés, chocolates calientes o una bandeja de postres navideños. Además, si quieres seguir ampliando tu repertorio, también puedes consultar esta otra preparación: Receta de turrón de chocolate casero, donde encontrarás variantes interesantes.
Ingredientes para un molde rectangular
-
250 g de chocolate con leche
-
150 g de chocolate negro
-
40 g de manteca de cerdo o manteca de cacao
-
80 g de arroz inflado o avellanas tostadas picadas
-
Una pizca de sal
-
Opcional: esencia de vainilla o ralladura de naranja para aromatizar
Esta combinación da como resultado un turrón navideño chocolate con textura crujiente y sabor equilibrado. Puedes ajustar las proporciones según prefieras un dulce más intenso o más suave.
Preparación paso a paso
-
Forra el molde.
Puedes usar un molde de silicona o incluso un brick de leche limpio y abierto por la mitad. Forrarlo con papel vegetal ayuda a desmoldar sin esfuerzo.
-
Funde los chocolates.
Coloca el chocolate negro y el chocolate con leche en un recipiente resistente al calor. Funde al baño María o en el microondas a intervalos cortos, removiendo para evitar que se queme. Cuando esté completamente derretido, añade la manteca. Este ingrediente es clave para conseguir un turrón de chocolate casero con una textura suave y un corte limpio.
-
Aromatiza y mezcla.
Añade la pizca de sal y, si te apetece, unas gotas de vainilla o la ralladura de naranja. Incorpora el arroz inflado o las avellanas picadas. La mezcla debe quedar homogénea.
-
Vierte en el molde.
Golpea ligeramente para eliminar burbujas de aire. Deja reposar primero a temperatura ambiente y después en la nevera al menos dos horas, o hasta que solidifique.
-
Desmolda y sirve.
Una vez esté firme, extrae el turrón del molde y córtalo en porciones. Mantiene su textura perfecta durante varios días si se conserva bien envuelto y en lugar fresco.
Consejos para un resultado perfecto
-
Si prefieres una versión más ligera, sustituye la manteca por aceite de coco.
-
Para un toque gourmet, añade trocitos de galleta speculoos o frutos secos caramelizados.
-
Si te interesa seguir experimentando con postres festivos, te recomiendo este postre muy fácil: Flan de turrón sin horno: receta rápida.
El turrón navideño chocolate es un clásico que nunca falla, y hacerlo tú mismo añade un toque especial a cualquier mesa festiva.