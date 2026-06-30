Repollo cocido: cómo hacerlo tierno y sabroso con una receta fácil

Una receta ligera ideal para guarniciones: repollo cocido. El repollo solo tiene 25 calorías, con nuestra receta le añadimos aceite de oliva y queda delicioso. Por sus propiedades y nutrientes por lo que nos aporta al organismo, el repollo cocido o la col cocida están entre las guarniciones más saludables y fáciles de preparar. ¿Cómo cocer repollo? Veremos aquí algunos trucos.

¿Qué es el repollo y por qué es tan saludable?

El repollo o col blanca es una hortaliza barata que admite muchas preparaciones. Es de la misma familia que el brócoli o la coliflor, las crucíferas una familia de vegetales cargados de beneficios. El origen del repollo se remonta al 4000 a. C e la provincia de Shensi en China, en el año 600 a. C los celtas trajeron la col a Europa donde comenzó a cultivarse.

En el Imperio Romano el uso del repollo y otros tipos de col era muy popular, entre otros beneficios los romanos valoraba su consumo ya reducía los síntomas de la resaca.

Propiedades y beneficios del repollo

Entre los nutrientes que aporta el repollo, están la vitamina A o retinol, una ración de 100 gramos contienen casi 100 IU, la vitamina C tiene 36.6 mg. Los minerales como el magnesio, el calcio y ligeras trazas de hierro; el potasio, tiene 170 mg. Proteínas tiene pocas, 1.3 g y calorías unas 25 cada 100 gramos.

El repollo es rico en azufres un mineral que ayuda a mejora la piel grasa y con acné. Usa el agua de cocer repollo como tónico, (la cuelas en un botecito difusor), verás como mejoran los granitos sin que se irrite la piel. El repollo es un alimento detox, ayuda a eliminar toxinas y además al tener vitamina C tiene efecto antioxidante.

Receta de Repollo cocido

Ingredientes para hacer el repollo cocido

Medio repollo

6 dientes de ajo

½ guindilla

60 ml de aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta

Otras opciones:

Ajo

Cebolla

Pimentón

Bacón o jamón

Cómo hacer repollo cocido paso a paso

Lava y corta el repollo en trozos, primero por la mitad y luego cada mitad en trozos más pequeños. Añade un litro y medio de agua en una cazuela, un poco de sal y una hoja de laurel. Cuando el agua hierva añade el repollo. Cuece durante 8 minutos y luego escurre y reserva. Corta los dientes de ajo en trozos grandes y la guindilla, añade aceite de oliva virgen a una sartén antiadherente. Sofríe los ajos durante dos o tres minutos, para que se doren si quemarse. Luego retira los ajos de la sartén pero deja la guindilla. Añade ahora el repollo bien escurrido y cocina a fuego lento unos 7-10 minutos, agrega sal y pimienta y deja reposar unos minutos antes de servir.

Cómo cocer el repollo para que quede tierno

Lo primero es retirar las hojas exteriores si están deterioradas y lavar bien el repollo bajo el grifo. Después se corta en cuartos y se elimina el tronco central, que suele ser más duro. A continuación, basta con trocearlo en tiras o en piezas del tamaño deseado.

Pon abundante agua con sal a hervir. Cuando alcance el punto de ebullición, incorpora el repollo y cocina entre 10 y 15 minutos, dependiendo del grosor de los trozos. Debe quedar tierno, pero conservar un ligero punto firme. Escurrir bien.

Consejos para que el repollo cocido quede más sabroso

Un chorrito de aceite de oliva virgen extra añadido justo después de escurrirlo realza mucho su sabor. También funciona muy bien un sofrito rápido de ajo laminado o una pizca de pimentón dulce.

Conviene no prolongar demasiado la cocción. Se trata de conservar la textura original.

Con qué acompañar el repollo cocido

Carnes a la plancha

El repollo combina especialmente bien con pollo, cerdo o ternera a la plancha. Su sabor suave equilibra carnes condimentadas con especias o hierbas.

Pescados

Merluza, bacalao o salmón tienen en el repollo una guarnición ideal.

Patatas cocidas

Es una de las combinaciones más tradicionales. Ambas verduras admiten el mismo aliño de aceite, ajo y pimentón.

Legumbres

Servido junto a lentejas, garbanzos o alubias aporta frescura y aumenta la presencia de verduras en el plato.

Variantes de la receta

Repollo cocido con ajo

Basta con dorar unos ajos laminados en aceite de oliva y mezclarlos con el repollo recién escurrido.

Repollo cocido con pimentón

Una cucharadita de pimentón dulce o ahumado añade color y un sabor muy característico.

Repollo cocido con beicón

Un poco de beicón dorado en la sartén aporta un toque crujiente y convierte la receta en un plato más contundente.

Repollo cocido con patatas

Cocer ambas verduras juntas permite preparar una guarnición clásica, muy habitual en numerosas cocinas tradicionales.

Errores frecuentes al cocer repollo

El fallo más habitual consiste en cocerlo demasiado tiempo. Cuando ocurre, pierde firmeza, parte de sus nutrientes y desarrolla un olor mucho más intenso.

Otro error frecuente es escurrirlo de forma insuficiente. El exceso de agua diluye el aliño y hace que el resultado final sea menos apetecible.

También conviene evitar cortar los trozos demasiado pequeños, ya que tienden a deshacerse durante la cocción.

Preguntas frecuentes sobre el repollo cocido

¿Cuánto tiempo hay que cocer el repollo?

Entre 10 y 15 minutos es tiempo suficiente.

¿Cómo evitar el olor al cocer repollo?

No prolongar la cocción y mantener la olla parcialmente destapada ayuda a reducir el olor característico.

¿Se puede congelar?

Sí. Pero tiene que estar frío tras la cocción.

¿Cuántas calorías tiene el repollo cocido?

Aproximadamente 25 calorías por cada 100 gramos.

¿Es mejor cocerlo o hacerlo al vapor?

La cocción al vapor conserva mejor la textura y parte de los nutrientes, aunque hervido también ofrece un excelente resultado si se respetan los tiempos.

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