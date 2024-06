Receta de Repollo con beicon y almendras picadas.

El repollo es una de esas verduras que muchas veces pasan desapercibidas en la cocina, pero que en realidad son muy versátiles y deliciosas si se preparan de la forma adecuada. En esta ocasión te traemos una receta que combina el sabor suave y dulce del repollo con la intensidad del beicon y la textura crujiente de las almendras picadas. ¡Una combinación perfecta para sorprender a tus invitados en cualquier ocasión!

Esta receta que vamos a ver es consistente y también saludable, pues incluye repollo y almendras, dos ingredientes de alto valor nutricional. Incluso si quieres prepararla prescindiendo del beicon, ya sea porque estés a dieta o porque no comes carne, puedes sustituirlo por beicon y productos veganos.

Desde el punto de vista nutricional, las almendras son una gran fuente de proteínas y antioxidantes y conviene que sean parte de tu dieta saludable. El repollo es, por su parte, una hortaliza muy sana que aporta vitaminas y minerales esenciales para la salud y el bienestar, como la vitamina E y el calcio. Se trata de un plato completo que no necesita acompañamiento. Las almendras son muy nutritivas y ayudan a bajar de peso, por ello es un plato ideal para la dieta, siempre que no abuses de las grasas del beicon, o uses un sustituto vegetal.

Ingredientes:

1 repollo mediano

150 gramos de beicon

50 gramos de almendras picadas

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

Lo primero que vamos a hacer es cortar el repollo en tiras finas, procurando desechar el tronco central que suele ser más duro. A continuación, lavamos las tiras de repollo en agua fría para eliminar cualquier resto de tierra. En una sartén grande, calentamos el aceite de oliva a fuego medio y añadimos el beicon cortado en tiras. Cocinamos el beicon hasta que esté dorado y crujiente, aproximadamente unos 5 minutos. A continuación, agregamos las almendras picadas a la sartén y las salteamos junto con el beicon durante unos minutos más, hasta que estén ligeramente tostadas. Incorporamos las tiras de repollo a la sartén y las salteamos junto con el beicon y las almendras durante unos 10-15 minutos, removiendo de vez en cuando para que se cocinen de manera uniforme. Condimentamos con sal y pimienta al gusto y continuamos cocinando el repollo hasta que esté tierno pero aún crujiente, aproximadamente unos 5-10 minutos más. Una vez que el repollo esté cocido, retiramos la sartén del fuego y servimos caliente como acompañamiento de carnes, pescados o cualquier plato principal de tu elección.

Información nutricional: 400 kcal

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Almuerzo

¡Y listo! Con esta sencilla receta de repollo con beicon y almendras picadas podrás disfrutar de un plato sabroso, nutritivo y lleno de sabor en pocos minutos. Anímate a probarlo y sorprende a tus comensales con esta deliciosa combinación de ingredientes. ¡Buen provecho!