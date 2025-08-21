Salsa de tomate casera: la auténtica receta de la abuela

La salsa de tomate casera es un básico que debemos preparar lo más rápidamente posible para asegurarnos un fondo de recetas perfecto. Una salsa boloñesa o un pollo con aires mediterráneos, muchas son las opciones que esta salsa nos ofrece. Este tipo de ingrediente solemos comprarlo hecho, pero nada tiene que ver con una auténtica salsa casera, el sabor se multiplica por mil. Esta salsa es muy natural se cocina a base de verduras, pimientos y tomates, se fusionarán con la cebolla y el ajo. Para prepara esta salsa de tomate casera se necesita mucho amor y buenos ingredientes, atrévete a probarla, su sabor te conquistará.

Ingredientes:

2 kg de tomates pera

1 cebolla

2 dientes de ajo

1 pimiento rojo

1 pimiento verde italiano

1 poquito de orégano

1 poquito de perejil fresco

1 cucharada de azúcar blanco

½ cucharada de sal

½ cucharadita de pimienta negra molida

Aceite de oliva

Cómo preparar la receta de salsa de tomate casera auténtica de la abuela