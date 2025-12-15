La solución a la cena de Nochebuena: la receta de Arguiñano que puedes hacer en 10 minutos
Toma nota de esta receta de Arguiñano para la cena de Nochebuena
El error que cometemos los españoles a la hora de cenar que Karlos Arguiñano no perdona
La receta de Arguiñano que puedes hacer en 10 minutos, una maravillosa cena de Nochebuena que te quedará solucionada en un abrir y cerrar de ojos. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo clave. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, nos dará un plato de esos que impresionan.
Esta cena de Nochebuena acabará siendo la que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Tenemos que empezar a prepararnos para una de las comidas más importantes del año. Con algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Habrá llegado ese momento de poner en práctica una serie de detalles que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Es momento de apostar claramente por una de las comidas tradicionales que hasta el momento no sabíamos qué podríamos tener en mente. Un plato de esos que siempre quedan bien y que viene de la mano de uno de los mejores cocineros de nuestro país, lista en 10 minutos.
Tu cena de Nochebuena quedará solucionada
La cena de Nochebuena es una de las más importantes del año, podremos empezar a preparar un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Con ciertos detalles que quizás no esperaríamos. Podremos hacer realidad un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podremos empezar a preparar en un abrir y cerrar de ojos.
Esta cena tan importante, no debe ser un problema, sino más bien todo lo contrario, podremos conseguir un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener. Es hora de preparar una receta de esas que pueden ser claves y que, sin duda alguna, podremos empezar a tener lista este tipo de elementos que pueden ser claves y que, sin duda alguna, acabaremos cocinando como un chef.
El programa de Karlos Arguiñano ha enseñado a cocinar a media España, pero no es el único que nos aporta. En sus libros de recetas descubriremos la esencia de un tipo de elementos que puede acabar siendo la que nos afectará de lleno en estos días.
Esta es la receta de Karlos Arguiñano que puedes preparar en 10 minutos
Sólo necesitas 10 minutos para preparar esta receta de Karlos Arguiñano que es una auténtica delicia. Gustará a toda la familia y puede ser la que te haga descubrir lo mejor de este cocinero que es uno de los mejores del mundo.
Ingredientes (4 personas):
Receta de ensalada templada de gulas paso a paso
- Pon los brotes de lechuga en un bol grande. Pela las manzanas, córtalas en dados, agrégalas y resérvalas hasta el momento de servir.
- Calienta 2 cucharadas de aceite en una sartén, corta los champiñones en cuartos, añade y saltéalos durante 3-4 minutos. Incorpora las gulas y saltéalas durante un par de minutos.
- Calienta otra sartén sin aceite, extiende encima las rodajas de queso y dóralas por los 2 lados. Retíralas a un plato y resérvalas.
- En el momento de servir, adereza las hojas de lechuga con manzana con zumo de limón, sal y aceite. Mezcla bien y repártelas en 4 platos. Coloca encima de cada uno, una rodaja de queso y unas almendras, y decóralos con unas hojas de perejil.
- Una ensalada siempre es una buena opción para descubrir un cambio de tendencia que puede ser clave.
Te proponemos un buen básico una crema de champiñones que puede ser nuestra mejor opción en estos días de celebración.
Ingredientes:
- 400 gr de champiñones
- 2 cebollas
- 500 ml de nata para cocinar
- 8 huevos
- 2 cucharadas de ajo en polvo
- Sal
- Pimienta
- Queso rallado
- Masa de pizza
- Aceite
Elaboración:
- Nos ponemos manos a la obra con las cebollas. Las pelamos y cortamos lo más finitas posibles para que se conviertan en el fondo de esta crema.
- En una sartén con un chorrito de aceite pochamos la cebolla. Cuando empiece a estar dorada le añadimos el ajo en polvo o fresco si tenemos en casa. Con un par de dientes de ajo es suficiente.
- Lavamos los champiñones y los cortamos en trocitos. Los añadimos a la cebolla y salteamos durante unos minutos. Este ingrediente posee una gran cantidad de líquido.
- Cuando se haya evaporado el líquido y los champiñones estén casi listos separamos los trocitos más bonitos para decorar y ponemos el resto en el vaso de la batidora.
- Trituramos los champiñones con la nata para cocinar. Incorporamos los huevos. Conseguiremos de esta manera una crema que terminaremos en el horno.
- Preparamos unas tartaletas con masa de pizza. Forramos un molde, podemos hacer una versión más grande o individuales. Depende del tipo de compromiso con esta receta.
- Vertemos la crema y colocamos un poco de queso por encima, decoramos con los champiñones que hemos reservado. Podemos servir la crema sin base, directamente como si fuera un pudin, pero la base de pizza le dará la consistencia necesaria.
- Horneamos esta crema a 180º durante unos 15 minutos o un poco más si hemos usado un molde más grande, hasta que los huevos se hayan cuajado y tengamos listo un plato maravilloso.