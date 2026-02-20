Ésta es la pensión que van a cobrar los autónomos que coticen por la base mínima en 2026

En pleno 2026, muchos autónomos que han pasado toda su vida laboral cotizando por la base mínima están revisando qué pensión les va a quedar al llegar la jubilación. Es una duda del todo comprensible, sobre todo entre quienes están cerca de los 65 años y conocen bien la diferencia que existe entre cotizar por tramos bajos o hacerlo en bases más altas. El sistema español no distingue entre trabajadores por cuenta propia o por cuenta ajena ya que la pensión depende exclusivamente de la base cotizada, y eso deja cifras iniciales bastante modestas para quienes siempre han elegido el tramo mínimo.

Pero esa cifra teórica no es la que finalmente perciben la mayoría de estos jubilados. La Seguridad Social aplica cada año un mecanismo corrector, el complemento a mínimos, pensado para evitar que las pensiones más bajas queden por debajo de un umbral legal considerado básico. Ese ajuste es automático y se utiliza especialmente en los casos de autónomos con carreras largas pero cotizaciones muy reducidas. Con los importes mínimos actualizados para 2026, el complemento vuelve a jugar un papel decisivo. La pensión final dependerá de la situación familiar del jubilado y del nivel de ingresos adicionales que pueda tener. Estas son las cifras que se aplican este año.

Cuánto cobrará de pensión un autónomo con base mínima en 2026

Si un autónomo ha cotizado siempre por la base mínima, la pensión que saldría del cálculo puramente matemático sería baja. Sin embargo, el complemento a mínimos eleva esa cantidad hasta los importes fijados para este año. Las cifras quedan así:

Con cónyuge a cargo (la situación más favorable): alrededor de 1.256 euros mensuales en 14 pagas.

Unidad económica unipersonal: alrededor de 936 euros al mes.

alrededor de 936 euros al mes. Con cónyuge no a cargo: unos 888 euros mensuales.

Estas cantidades reflejan la pensión final que el autónomo percibe mensualmente una vez aplicado el complemento, no la cifra reducida que resultaría de la base mínima pura.

Por qué existe este complemento y a quién protege

El complemento a mínimos es una herramienta del sistema para evitar que las pensiones bajas caigan por debajo de un nivel considerado insuficiente. Se activa cuando la pensión reconocida no alcanza el mínimo legal fijado para cada ejercicio. Es decir, no se trata de un extra opcional, sino de un ajuste corrector del propio sistema.

Este mecanismo beneficia sobre todo a autónomos que han cotizado durante años en tramos muy bajos, a profesionales con carreras laborales irregulares o a personas que han sufrido largos periodos de inactividad. En estos casos, la pensión real sería demasiado baja sin esta ayuda estatal.

Límites de ingresos: cuándo se pierde el complemento

Para cobrar el complemento a mínimos no basta con tener una pensión reducida ya que además, el jubilado no puede superar ciertos ingresos extra, incluyendo alquileres, dividendos, intereses, rescates de fondos de inversión y otras rentas no procedentes de la pensión.

Los topes fijados para 2026 son:

Sin cónyuge a cargo: máximo de 9.442 euros anuales en rentas externas.

máximo de 9.442 euros anuales en rentas externas. Con cónyuge a cargo: límite más amplio, en torno a 11.013 euros al año.

Si el pensionista supera estas cantidades, pierde el complemento y pasa a cobrar únicamente la pensión resultante de su base reguladora original.

Qué pasa con la edad de jubilación en 2026

Además de la cuantía, este año surgen dudas sobre la edad exacta de acceso a la jubilación. En 2026, la norma se mantiene igual para asalariados y autónomos:

Para jubilarse a los 65 años es necesario haber cotizado 38 años y 3 meses o más.

años es necesario haber cotizado Quien no llegue a ese tiempo deberá esperar hasta los 66 años y 10 meses, algo que afecta especialmente a autónomos con trayectorias más irregulares o con periodos sin actividad.

En cuanto a la jubilación anticipada, siguen vigentes dos vías. La voluntaria permite adelantar la retirada hasta dos años, aunque con una reducción permanente de la cuantía. La involuntaria, siempre que se acredite un cese forzoso, puede adelantarse hasta cuatro años, pero también requiere cumplir requisitos de cotización estrictos.

Estos factores influyen en la pensión final porque una jubilación anticipada reduce la cuantía incluso si, después, se aplica el complemento a mínimos. Por eso muchos autónomos están revisando ahora sus años cotizados, la fecha exacta a la que podrán jubilarse y cómo afectaría adelantar o retrasar esa decisión dentro de este mismo año.

Lo que deben tener presente los autónomos en 2026

Este año vuelve a evidenciar una realidad conocida: las pensiones vinculadas a cotizar durante décadas por la base mínima son bajas, pero el complemento estatal evita que queden por debajo del umbral de protección del sistema. Aun así, los especialistas recuerdan que este mecanismo no sustituye a una planificación a largo plazo, especialmente en colectivos que han mantenido bases reducidas durante la mayor parte de su carrera.

En todo caso, la información es clara dado que un autónomo que haya cotizado siempre por la base mínima no cobrará la cifra estricta derivada de ese cálculo, sino la que marca el complemento a mínimos. Y en 2026, esas cantidades ya están definidas y serán las que determinarán la pensión real de miles de profesionales por cuenta propia.