Pollo empanado en airfryer: receta fácil y sin apenas aceite

El pollo empanado en airfryer es de esas recetas que parecen un pequeño milagro doméstico. Crujiente por fuera, tierno por dentro y, lo mejor, con apenas aceite. Si eres fan del pollo rebozado de toda la vida pero no tanto de la fritura clásica y el olor que se queda en la cocina, esta versión te va a conquistar desde el primer intento.

La freidora de aire trabaja con aire caliente en circulación constante, lo que permite dorar el empanado sin necesidad de sumergir el pollo en aceite. El resultado sorprende: textura crujiente, color apetecible y un interior jugoso que nada tiene que envidiar al método tradicional.

Ingredientes para 4 personas

2 pechugas grandes o 4 filetes medianos

2 huevos

80 gramos de harina de trigo

120 gramos de pan rallado, mejor si es panko

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta al gusto

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de pimentón dulce

Si prefieres otras partes del pollo, también puedes adaptarlo. Para versiones más clásicas al horno, siempre puedes mirar ideas como las patas de pollo al horno o los cuartos traseros de pollo al horno. Y si te gustan los sabores con un punto dulce e intenso, puedes inspirarte en los muslos de pollo caramelizados para preparar un marinado diferente antes de empanar.

Preparación paso a paso

Empieza secando bien el pollo con papel de cocina. Puede parecer un detalle menor, pero ayuda mucho a que el empanado se adhiera correctamente. Si las pechugas son gruesas, córtalas en filetes de tamaño similar. Así evitarás que unos queden secos y otros poco hechos. Salpimienta por ambos lados y añade el ajo en polvo y el pimentón. Si tienes margen de tiempo, deja el pollo reposando en la nevera durante unos 20 o 30 minutos. No es obligatorio, pero el sabor se integra mejor y el resultado gana en jugosidad. Prepara tres recipientes: uno con harina, otro un batido de huevos y el otro con el pan rallado. Pasa cada filete primero por la harina, sacudiendo el exceso. Después por el huevo y, finalmente, por el pan rallado, presionando ligeramente con las manos para que quede bien cubierto. Si buscas un acabado aún más crujiente, puedes repetir el paso de huevo y pan rallado para crear una doble capa. Ese pequeño extra marca diferencia en textura.

A la airfryer

Precalienta la airfryer a 190 o 200 ºC durante tres minutos. Coloca los filetes en la cesta sin que se toquen entre sí. Es preferible hacer dos tandas a sobrecargarla. Pulveriza o pincela ligeramente el empanado con un poco de aceite. Este gesto ayuda a que el dorado sea más uniforme y atractivo. Cocina en torno a 12 a 15 minutos a 190 ºC. A mitad de cocción, gira las piezas para que se hagan por ambos lados. El tiempo puede variar ligeramente según el grosor del pollo y el modelo de freidora. Sabrás que están listos cuando el exterior esté dorado y crujiente y el interior alcance unos 75 ºC.

Consejos finales

No amontones el pollo en la cesta. El aire debe circular para lograr ese efecto crujiente. Si quieres variar, añade especias al pan rallado, como orégano, curry o incluso un poco de queso rallado. Al sacarlo, deja reposar el pollo un par de minutos antes de servir. Así los jugos se redistribuyen y la carne queda más tierna. Puedes acompañarlo con ensalada fresca, verduras asadas o patatas. También queda genial en tiras dentro de un bocadillo con salsa de yogur o mostaza.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 20 minutos

Tiempo de cocción: 12-15 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional aproximada por ración:

Calorías totales: 380-420 kcal

Proteínas: 35 g

Grasas: 14 g

Hidratos de carbono: 25 g

Tipo de cocina: Cocina tradicional adaptada

Tipo de comida: Plato principal