Receta de pollo guisado de la abuela al estilo Arguiñano

Si cerramos los ojos todavía podemos imaginar el olor del pollo guisado que hacía la abuela los domingos. Era ese plato que reunía a toda la familia alrededor de la mesa y que, nada más destapar la cazuela, nos hacía salivar. Karlos Arguiñano, con ese estilo casero y alegre que tiene, siempre insiste en que los guisos de toda la vida son los que nunca fallan. Por eso, hoy te traemos una versión inspirada en esas dos fuentes: la tradición de la abuela y el toque de Arguiñano.

Ingredientes (para 4 comensales)

1 pollo entero troceado (aprox. 1,5 kg).

3 patatas medianas.

2 zanahorias grandes.

1 cebolla grande.

2 dientes de ajo.

1 pimiento verde.

150 ml de vino blanco.

500 ml de caldo de pollo o agua.

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.

2 hojas de laurel.

1 ramita de tomillo o romero.

Sal y pimienta negra al gusto.

Perejil fresco para rematar.

Cómo hacerlo paso a paso

Dorar el pollo. Seca bien los trozos de pollo y ponles sal y pimienta. En una cazuela con el aceite caliente, dóralos hasta que tengan un tono dorado y apetitoso. Sácalos y resérvalos. El sofrito de base. En la misma cazuela, añade la cebolla, el ajo y el pimiento verde. Deja que se pochen a fuego medio unos minutos, hasta que huelan dulce y se ablanden. Luego incorpora las zanahorias en rodajas. Un toque de vino. Sube un poco el fuego y vierte el vino blanco. Con la cuchara de madera raspa bien el fondo: ahí está todo el sabor del pollo que se ha dorado antes. Espera a que el alcohol se evapore. El guiso empieza. Devuelve el pollo a la cazuela, añade el laurel, el tomillo y cúbrelo con el caldo. Baja el fuego y deja que burbujee suavemente unos 40 minutos. La cocina empezará a oler a gloria. Las patatas. Pela y chasca las patatas en trozos. Agrégalas al guiso y deja que se cocinen otros 20 minutos, hasta que estén blandas y hayan engordado la salsa. Últimos detalles. Prueba el punto de sal y pimienta. Si quieres la salsa más espesa, machaca un par de patatas dentro de la cazuela. Antes de llevarlo a la mesa, espolvorea perejil fresco picado.

Consejos de la abuela (y de Arguiñano)

El guiso gana muchísimo si lo preparas con calma, sin prisas.

Reposado de un día para otro , todavía sabe mejor.

, todavía sabe mejor. Puedes añadir guisantes o champiñones en el último tramo de cocción para variar un poco.

Calorías aproximadas

Haciendo un cálculo orientativo de todo el guiso:

Pollo (1,5 kg, con piel): ~2.550 kcal.

Aceite de oliva (45 ml): ~405 kcal.

Patatas (600 g): ~420 kcal.

Zanahorias (200 g): ~80 kcal.

Cebolla (250 g): ~100 kcal.

Pimiento verde (100 g): ~27 kcal.

Ajo (10 g): ~15 kcal.

Vino blanco (150 ml, parte se evapora): ~110 kcal.

Caldo de pollo (500 ml): ~40 kcal.

Total de la receta: ~3.747 kcal.

Por ración (4 platos): unas 935 kcal.

Un plato con alma

Este pollo guisado de la abuela al estilo Arguiñano no es solo comida: es tradición, recuerdos y cariño en una cazuela. Tiene esa salsa que pide a gritos un buen trozo de pan, esa carne tierna que se despega sola del hueso y ese sabor que reconforta.