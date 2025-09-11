Receta de pollo guisado de la abuela al estilo Arguiñano
Prepara un pollo guisado casero como el de antes con la receta de Arguiñano. Un plato reconfortante, económico y perfecto para toda la familia.
Si cerramos los ojos todavía podemos imaginar el olor del pollo guisado que hacía la abuela los domingos. Era ese plato que reunía a toda la familia alrededor de la mesa y que, nada más destapar la cazuela, nos hacía salivar. Karlos Arguiñano, con ese estilo casero y alegre que tiene, siempre insiste en que los guisos de toda la vida son los que nunca fallan. Por eso, hoy te traemos una versión inspirada en esas dos fuentes: la tradición de la abuela y el toque de Arguiñano.
Ingredientes (para 4 comensales)
Cómo hacerlo paso a paso
- Dorar el pollo. Seca bien los trozos de pollo y ponles sal y pimienta. En una cazuela con el aceite caliente, dóralos hasta que tengan un tono dorado y apetitoso. Sácalos y resérvalos.
- El sofrito de base. En la misma cazuela, añade la cebolla, el ajo y el pimiento verde. Deja que se pochen a fuego medio unos minutos, hasta que huelan dulce y se ablanden. Luego incorpora las zanahorias en rodajas.
- Un toque de vino. Sube un poco el fuego y vierte el vino blanco. Con la cuchara de madera raspa bien el fondo: ahí está todo el sabor del pollo que se ha dorado antes. Espera a que el alcohol se evapore.
- El guiso empieza. Devuelve el pollo a la cazuela, añade el laurel, el tomillo y cúbrelo con el caldo. Baja el fuego y deja que burbujee suavemente unos 40 minutos. La cocina empezará a oler a gloria.
- Las patatas. Pela y chasca las patatas en trozos. Agrégalas al guiso y deja que se cocinen otros 20 minutos, hasta que estén blandas y hayan engordado la salsa.
- Últimos detalles. Prueba el punto de sal y pimienta. Si quieres la salsa más espesa, machaca un par de patatas dentro de la cazuela. Antes de llevarlo a la mesa, espolvorea perejil fresco picado.
Consejos de la abuela (y de Arguiñano)
- El guiso gana muchísimo si lo preparas con calma, sin prisas.
- Reposado de un día para otro, todavía sabe mejor.
- Puedes añadir guisantes o champiñones en el último tramo de cocción para variar un poco.
Calorías aproximadas
Haciendo un cálculo orientativo de todo el guiso:
Pollo (1,5 kg, con piel): ~2.550 kcal.
Aceite de oliva (45 ml): ~405 kcal.
Patatas (600 g): ~420 kcal.
Zanahorias (200 g): ~80 kcal.
Cebolla (250 g): ~100 kcal.
Pimiento verde (100 g): ~27 kcal.
Ajo (10 g): ~15 kcal.
Vino blanco (150 ml, parte se evapora): ~110 kcal.
Caldo de pollo (500 ml): ~40 kcal.
Total de la receta: ~3.747 kcal.
Por ración (4 platos): unas 935 kcal.
Un plato con alma
Este pollo guisado de la abuela al estilo Arguiñano no es solo comida: es tradición, recuerdos y cariño en una cazuela. Tiene esa salsa que pide a gritos un buen trozo de pan, esa carne tierna que se despega sola del hueso y ese sabor que reconforta.