El truco del chef Dani García para hacer la mejor tortilla de patatas: «Un chorrito de…»

La mejor tortilla de patatas la hace el chef Dani García con un chorrito de un ingrediente que puede ser sorprendente. Nuestra receta más espectacular es, sin duda alguna, la deliciosa tortilla de patatas que se ha convertido en un manjar de supervivencia. Hasta hace unos años era una receta de pobres, las patatas y el huevo son básicos, baratos que junto con el aceite de oliva son capaces de crear un plato contundente y delicioso. Con un pan de pueblo y un poco de tomate, podemos crear un plato de esos espectaculares.

Esta tortilla se hace en cada casa de una forma diferente, deberemos empezar a tener en consideración determinados cambios que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que puede acabar siendo clave. Es hora de saber la manera en la que realmente puede afectarnos este tipo de elemento que puede acabar siendo lo que nos dará determinados cambios que pueden acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Un plato típico con un toque original es lo que vamos a conseguir con la ayuda de este famoso chef.

La mejor tortilla de patatas es esta

La realidad es que cada casa puede tener su propia receta de tortilla de patatas o más bien cada comensal tiene sus gustos. A algunos les gusta la tortilla poco hecha, otros, la prefieren con un toque de crujiente y en general, hay casi tantas recetas de tortillas de patatas como personas a los que les gustan.

Los trucos para cocinarla inundan las recetas de cocina tradicionales, desde los que cortan las patatas como si fuera un ritual ancestral y otros deciden poner los huevos con las patatas en una mezcla de esas que parecen sacadas de una manera muy diferente. Por lo que, hasta el momento, todo puede ser posible, con algunos detalles que pueden acabar siendo claves.

Esta tortilla que puede acabar siendo un clásico incombustible, lo podemos preparar de una manera muy diferente. Con los consejos de un chef profesional que puede acabar siendo lo que nos dará más de un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a descubrir. El chef Dani García nos explica la manera de hacer más jugosa y deliciosa esta clásica tortilla de patatas que ahora tendrá un toque muy diferente.

Este es el truco del chef Dani García para hacer la tortilla de patatas

Lo que hace el chef Dani García puede parecer increíble, con un truco que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Podemos crear la mejor tortilla con un toque especial, al dejar reposar los huevos con las patatas fritas y añadirle un punto de mayonesa.

El resultado, puede ser una tortilla mucho más jugosa que no debemos dejar escapar en estos días en los que cada detalle cuenta, nada mejor para conseguir lo que queremos que esta mezcla espectacular que puede acabar siendo esencial en estos días.

Te proponemos una receta diferente de la Dani García, ideal para estos días que tenemos por delante, con un toque de calabacín que añadirá la verdura que necesitamos a esta receta.

Ingredientes:

4 patatas medianas

1 calabacín grande

1 cebolla

6 huevos

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Preparación: