Catànies caseras: cómo preparar los dulces de almendra y chocolate

Hay dulces que se comen… y dulces que se recuerdan. Las catànies pertenecen claramente al segundo grupo. Pequeñas, redondas, aparentemente sencillas, pero con ese contraste de texturas que las hace inolvidables: el crujido de la almendra tostada, el toque caramelizado y la capa generosa de chocolate que se funde lentamente.

En Cataluña, donde clásicos como el tradicional mató con miel, las mejores recetas de panellets o la emblemática receta de coca de San Juan forman parte del calendario festivo, las catànies se han convertido en ese capricho que acompaña el café o que se regala con cariño.

Lo mejor es que hacerlas en casa no es tan complicado como parece. Solo necesitas buenos ingredientes y un poco de paciencia.

Ingredientes

200 g de almendras enteras crudas

150 g de azúcar

50 ml de agua

200 g de chocolate negro (mínimo 70 % cacao)

Cacao en polvo (opcional, para el acabado)

La almendra es el corazón de la receta. Si es buena, el resultado cambia completamente. Vale la pena elegir almendras de calidad.

Paso 1: Tostar con atención

Precalienta el horno a 180 °C y extiende las almendras en una bandeja. En unos 8 o 10 minutos estarán listas. No te despistes: deben dorarse ligeramente, no quemarse. Cuando empiecen a oler intensamente, es buena señal.

Déjalas enfriar antes de seguir. Ese aroma tostado ya anticipa lo que viene.

Paso 2: El momento del caramelo

En un cazo, poner el azúcar con el agua y calentar a fuego medio. No es preciso remover constantemente, el azúcar se irá disolviendo poco a poco. Cuando el almíbar vaya tomando color, añade las almendras tostadas. Aquí empieza la parte entretenida: hay que remover sin parar. Verás cómo el azúcar primero se cristaliza, se vuelve arenoso… y luego vuelve a fundirse, envolviendo cada almendra en una capa brillante de caramelo. Extiende las almendras sobre papel vegetal, separándolas para que no se peguen, y deja que se enfríen completamente.

Paso 3: El baño de chocolate

Derrite el chocolate al baño maría o en el microondas a intervalos cortos. Cuando esté liso y brillante, introduce las almendras caramelizadas. Puedes hacerlo una a una o en pequeñas tandas. Lo importante es que queden bien cubiertas. Poner de nuevo sobre papel vegetal y dejar que el chocolate se endurezca tranquilamente. Una vez el chocolate esté completamente sólido, las catànies estarán listas. Resistirse a probar una antes de tiempo es complicado, pero merece la pena dejar que reposen bien. Guárdalas en un recipiente hermético. Aunque, siendo sinceros, suelen desaparecer mucho antes de que tengas que preocuparte por conservarlas.

Pequeños consejos que marcan la diferencia

Vigila el caramelo: pasa de perfecto a quemado en segundos.

Usa chocolate de buena calidad ; se nota muchísimo en el resultado final.

Si prefieres un sabor más suave, puedes combinar chocolate negro con un poco de chocolate con leche.

Trabaja con calma y sin prisas.

Las catànies no son un dulce para hacer con estrés. Son para disfrutar el proceso.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 45 minutos

Porciones: 6-8 personas (aproximadamente 30 unidades)

Información nutricional (aproximada, receta completa): 2.000-2.200 kcal totales

Tipo de cocina: Catalana

Tipo de comida: Dulce tradicional / Postre

Hacer catànies caseras es una experiencia muy agradable. El olor de la almendra tostada, el sonido del caramelo, el brillo del chocolate… todo suma. Y cuando las pruebas, entiendes por qué este pequeño dulce se ha ganado un sitio entre los grandes clásicos.