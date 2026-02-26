Catànies caseras: cómo preparar los dulces de almendra y chocolate
Aprende a hacer catànies caseras, un dulce crujiente y delicioso típico de Cataluña, ideal para regalar o disfrutar en cualquier ocasión.
Hay dulces que se comen… y dulces que se recuerdan. Las catànies pertenecen claramente al segundo grupo. Pequeñas, redondas, aparentemente sencillas, pero con ese contraste de texturas que las hace inolvidables: el crujido de la almendra tostada, el toque caramelizado y la capa generosa de chocolate que se funde lentamente.
En Cataluña, donde clásicos como el tradicional mató con miel, las mejores recetas de panellets o la emblemática receta de coca de San Juan forman parte del calendario festivo, las catànies se han convertido en ese capricho que acompaña el café o que se regala con cariño.
Lo mejor es que hacerlas en casa no es tan complicado como parece. Solo necesitas buenos ingredientes y un poco de paciencia.
Ingredientes
-
200 g de almendras enteras crudas
-
150 g de azúcar
-
50 ml de agua
-
200 g de chocolate negro (mínimo 70 % cacao)
-
Cacao en polvo (opcional, para el acabado)
La almendra es el corazón de la receta. Si es buena, el resultado cambia completamente. Vale la pena elegir almendras de calidad.
Paso 1: Tostar con atención
Precalienta el horno a 180 °C y extiende las almendras en una bandeja. En unos 8 o 10 minutos estarán listas. No te despistes: deben dorarse ligeramente, no quemarse. Cuando empiecen a oler intensamente, es buena señal.
Déjalas enfriar antes de seguir. Ese aroma tostado ya anticipa lo que viene.
Paso 2: El momento del caramelo
- En un cazo, poner el azúcar con el agua y calentar a fuego medio. No es preciso remover constantemente, el azúcar se irá disolviendo poco a poco.
- Cuando el almíbar vaya tomando color, añade las almendras tostadas.
- Aquí empieza la parte entretenida: hay que remover sin parar. Verás cómo el azúcar primero se cristaliza, se vuelve arenoso… y luego vuelve a fundirse, envolviendo cada almendra en una capa brillante de caramelo.
- Extiende las almendras sobre papel vegetal, separándolas para que no se peguen, y deja que se enfríen completamente.
Paso 3: El baño de chocolate
- Derrite el chocolate al baño maría o en el microondas a intervalos cortos. Cuando esté liso y brillante, introduce las almendras caramelizadas.
- Puedes hacerlo una a una o en pequeñas tandas. Lo importante es que queden bien cubiertas.
- Poner de nuevo sobre papel vegetal y dejar que el chocolate se endurezca tranquilamente.
- Una vez el chocolate esté completamente sólido, las catànies estarán listas. Resistirse a probar una antes de tiempo es complicado, pero merece la pena dejar que reposen bien.
- Guárdalas en un recipiente hermético. Aunque, siendo sinceros, suelen desaparecer mucho antes de que tengas que preocuparte por conservarlas.
Pequeños consejos que marcan la diferencia
-
Vigila el caramelo: pasa de perfecto a quemado en segundos.
-
Usa chocolate de buena calidad; se nota muchísimo en el resultado final.
-
Si prefieres un sabor más suave, puedes combinar chocolate negro con un poco de chocolate con leche.
-
Trabaja con calma y sin prisas.
Las catànies no son un dulce para hacer con estrés. Son para disfrutar el proceso.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 45 minutos
Porciones: 6-8 personas (aproximadamente 30 unidades)
Información nutricional (aproximada, receta completa): 2.000-2.200 kcal totales
Tipo de cocina: Catalana
Tipo de comida: Dulce tradicional / Postre
Hacer catànies caseras es una experiencia muy agradable. El olor de la almendra tostada, el sonido del caramelo, el brillo del chocolate… todo suma. Y cuando las pruebas, entiendes por qué este pequeño dulce se ha ganado un sitio entre los grandes clásicos.