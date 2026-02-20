Adiós a las harinas y al azúcar: el postre más delicioso y sencillo que se prepara en 180 segundos con lo que tienes en la nevera

El postre más delicioso y sencillo que se prepara en 180 segundos con lo que tienes en la nevera te hará despedirte de las harinas y el azúcar. Vamos a descubrir lo mejor de un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estas jornadas en las que cada detalle cuenta, es importante estar preparados para darnos un plus de buenas sensaciones. Un buen postre siempre es el mejor final de fiesta posible.

Para conseguir este postre delicioso, no necesitamos nada más que una combinación de ingredientes que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada en estos días en los que todo puede ser lo que os acompañará en estos días en los que el dulce gana protagonismo. Podremos conseguir un plus de buenas sensaciones de la mano de uno de esos postres que impresionan. En sólo 180 segundos puedes tener lista una delicia que puede acabar siendo la que nos acompañará en estos días que necesitamos en este momento.

Las harinas y el azúcar se despiden por completo

No necesitamos emplear una buena cantidad de harina para conseguir lo mejor de un tipo de elemento que puede acabar siendo esencial. En estos días en los que cada elemento cuenta. Tocará estar preparados para un giro importante de guion.

Los postres más deliciosos no tienen nada más que una serie de ingredientes básicos que pueden acabar siendo los que nos darán alguna que otra alegría. Es cuestión de ponerse manos a la obra con ello, prescindiendo de algunos básicos que no necesariamente puede ser clave.

Será el momento de apostar claramente por una mezcla de ingredientes que puede hacer posible, un buen nivel de dulzor sin necesidad de añadir azúcar de más. Es hora de saber qué puede pasar con un toque de dulzor, pero también sin harinas.

Esta mezcla de ingredientes puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Es hora de poner en práctica algunos elementos que pueden convertirse en los mejores básicos posibles. De la mano de este tipo de elementos que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

Es hora de aprender a preparar el postre más rápido y delicioso que existe en redes sociales. Lo vamos a tener listo en un abrir y cerrar de ojos. Siendo uno de los mejores a nuestra disposición.

Se prepara en 180 segundos este postre delicioso

Desde Golosolandia nos dan la receta por excelencia para estos días. Un extraordinario pastel de queso que puede estar listo en un abrir y cerrar de ojos. Un buen aliado de una cena perfecta que puede acabar siendo lo que nos dará más de una alegría en estos días de reuniones familiares o de celebraciones.

Ingredientes:

5 huevos L.

200 ml de leche (1 taza).

250 gr de queso mascarpone (1+1/4 tazas).

200 ml de nata o crema de leche (1 taza).

400 ml de leche condensada (2 tazas).

Preparación:

En un bol grande, batimos los huevos con una batidora de varillas hasta que estén espumosos. Añadimos la leche y el queso mascarpone y seguimos batiendo hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos. En otro bol, batimos la nata o crema de leche hasta que monte y forme picos suaves. Incorporamos la leche condensada y mezclamos con una espátula o una cuchara con movimientos envolventes hasta integrar bien los ingredientes. Vertemos la mezcla de nata y leche condensada sobre la mezcla de huevos, leche y queso mascarpone y removemos ligeramente para combinarlas. Engrasamos un molde apto para microondas con un poco de mantequilla o aceite y vertemos la masa del postre. Alisamos la superficie con una espátula o una cuchara. Cocinamos el postre en el microondas a potencia máxima durante 10 minutos o hasta que al insertar un palillo salga limpio. El tiempo puede variar según el microondas, así que te recomiendo que vigiles el proceso y lo pares cuando veas que está hecho. Dejamos enfriar el postre dentro del microondas durante unos minutos y luego lo sacamos y lo desmoldamos con cuidado sobre un plato o una bandeja. Refrigeramos el postre durante al menos 2 horas o hasta que esté bien frío y firme. Cortamos el postre en porciones y lo servimos frío o a temperatura ambiente. Podemos decorarlo con fruta fresca, chocolate rallado, caramelo líquido o lo que más nos guste.

Con un café o con una mezcla de elementos que alargarán esta sobremesa con un toque dulce. En este caso, podremos conseguir un postre de emergencia que conseguiremos en un abrir y cerrar de ojos. Este pastel de queso fácil de preparar puede convertirse en el plus de buenas sensaciones que necesitamos.