Postres fáciles sin horno en 5 minutos: recetas rápidas y deliciosas
Seamos sinceros: a veces apetece algo dulce ya, pero sin liarse la manta a la cabeza ni ponerse a hornear como si fuera domingo de repostería intensiva. Para esos momentos de antojo exprés, existen los postres fáciles sin horno y listos en 5 minutos, una auténtica salvación. Son rápidos, resultones y, lo mejor, no necesitas ser ningún chef para que queden de diez.
Estas ideas vienen genial tanto si tienes invitados sorpresa como si simplemente te quieres dar un capricho después de comer o a media tarde. Y ojo, porque hay opciones para todos los gustos: más ligeras, saludables, sin gluten o con pocos ingredientes.
1. Vasitos de yogur con frutas y galleta
Este postre es un clásico que nunca falla. Solo necesitas yogur natural o griego, fruta cortada (plátano, fresas, mango, lo que tengas por casa) y unas galletas trituradas. Vas alternando capas en un vaso, lo decoras un poco… y listo. Queda bonito, está rico y no te roba tiempo.
2. Tarta exprés de chocolate y galletas
Sí, existe, y sí: se hace en cuestión de minutos. Mezclas galletas trituradas con cacao y un poco de leche, compactas la mezcla y ya tienes una especie de tarta sin horno que sorprende más de lo que imaginas. Ideal para salir del paso o darte un homenaje rápido.
3. Postres con solo 2 ingredientes
Cuando la nevera está medio vacía, también se pueden hacer maravillas. Plátano con chocolate, yogur con mermelada o queso crema con miel son combinaciones sencillas que funcionan siempre. La cuestión es no complicarte demasiado la vida y disfrutar de cosas muy ricas.
4. Postres de avena sin azúcar
La avena es un básico que da mucho juego. Mezclada con yogur, fruta triturada o cacao puro, se convierte en un postre rápido, saciante y bastante equilibrado. Ideal para quienes quieren algo dulce sin pasarse.
5. Postres sin gluten y sin dramas
Si no puedes tomar gluten, o simplemente prefieres evitarlo, no pasa nada: hay postres fáciles igual de ricos.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 5 minutos
Porciones: 1–2 personas (según la receta)
Información nutricional (aprox.):
Calorías totales: entre 120 y 250 kcal por ración, dependiendo de los ingredientes utilizados
Tipo de cocina: Internacional / Casera
Tipo de comida: Postre rápido / Merienda / Capricho dulce
Son postres con los que vas a triunfar en tu próxima reunión con familia o con amigos. ¿Te animas a probar alguno hoy?