La ensalada de bacalao y naranja tienen un gran sabor y potencial nutritivo. Las ensaladas existen desde hace mucho tiempo entre los humanos, pero su concepto moderno se configuró en Roma y Grecia. El nombre de este tipo de recetas proviene del latín salata, que es una forma de denominar a la hierba salada. Desde la antigüedad, la humanidad ha tratado de darle sabor a los vegetales y verduras. En principio, se servían con una mezcla de agua y sal. Posteriormente, el vinagre y el aceite de oliva se erigieron como el mejor aliño.

Las ensaladas con pescados también provienen de la antigüedad. De hecho, ya en aquella época se les podía acompañar con cualquier proteína que estuviese disponible. En las zonas costeras y proximidades de ríos de Europa este debió ser un alimento bastante habitual. Con la conquista, se descubrieron algunas frutas tropicales y se configuró también el concepto de la salsa.

Es súper típico en el sur de España, donde las ensaladas con pescado salado y cítricos son un clásico de toda la vida. Además, es ideal para cuando aprieta el calor o simplemente quieres algo ligero, pero con sabor. No necesitas cocinar mucho ni buscar ingredientes raros. Eso sí, si usas bacalao salado, ojo con cómo desalarlo bien.

Por ejemplo, mucha gente se pregunta qué es el bacalao skrei, un pescado que viene de Noruega y tiene una carne súper firme y rica. Aunque la receta de siempre lleva bacalao salado, también puedes usar el pescado fresco.

Otras ideas

En Andalucía triunfan los buñuelos de bacalao, unas bolitas fritas crujientes por fuera y blanditas por dentro, perfectas para tapear. Otra receta conocida es bacalao en salsa marinera, un plato más potente con bacalao cocinado en una salsa de marisco que le da un saborazo.E

Ingredientes:

70 gramos escarola

70 gramos de canónigos

150 de bacalao

1 naranja

6 aceitunas negras

Aceite de oliva

Vinagre

Sal

Cómo preparar una ensalada de bacalao y naranja:

Freír el bacalao en una sartén con aceite de oliva durante cuatro minutos por cada lado. Sacar el bacalao y dejarlo reposar hasta enfriar. Remover la piel del bacalao cuando esté a temperatura ambiente y desmigajar con ayuda de un tenedor. Mezclar el jugo que suelta el bacalao con dos cucharadas de aceite de oliva y vinagre. Colocar un poco de sal. Pelar y cortar la naranja en pequeños dados o trozos. Lavar la escarola y los canónigos y mezclar bien todo. Añadir a las hojas las naranjas, el bacalao y las aceitunas picadas. Verter la vinagreta sobre la ensalada y remover bien.

Otra opción es comprar el bacalao ya desmigado o cocinarlo en el microondas. De esta manera, la preparación de esta ensalada será aún más rápida. La ensalada de bacalao y naranja es una nueva alternativa que puedes integrar a tu repertorio de alimentos saludables. Prepárala en menos de diez minutos… ¡Manos a la obra!

Información extra

Tiempo de preparación: 20 minutos

Para: 4 personas Calorías: unas 260 por ración

Tipo de cocina: española

Ideal para: entrante o ensalada fresca

La ensalada de bacalao y naranja es fácil, refrescante y muy rica. Perfecta para los días de calor o para empezar con algo ligero, ¡demuestra que lo más simple a veces es lo mejor!