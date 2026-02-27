Chips de alcachofa en airfryer: receta crujiente y saludable

Si tienes airfryer en casa, sabes que engancha. Empiezas haciendo patatas y acabas probando cualquier cosa que se pueda volver crujiente. Y sí, las alcachofas también entran en ese grupo. Estas chips de alcachofa quedan finas, doradas y con ese punto crujiente que apetece cuando quieres picar algo sin sentir que te has pasado.

Lo mejor es que no estamos hablando de fritura profunda ni de litros de aceite. Aquí todo es más ligero, más sencillo y mucho más rápido. Si te gusta experimentar con snacks saludables, seguro que ya has probado opciones como las Chips de verduras o las populares Chips de calabacín. Y si prefieres horno tradicional, siempre puedes inspirarte en las clásicas Chips de alcachofa. Pero en airfryer el resultado es especialmente práctico y rápido.

Ingredientes

3 alcachofas frescas grandes

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Pimienta negra (opcional)

Ajo en polvo o pimentón (opcional)

Un chorrito de limón

Nada complicado. De hecho, probablemente ya tengas casi todo en casa.

Cómo hacerlas paso a paso

Limpiar sin miedo

Las alcachofas intimidan un poco al principio, pero en realidad es cuestión de práctica. Quita las hojas exteriores más duras hasta quedarte con la parte tierna. Corta la punta y pela ligeramente el tallo.

Después, pártelas por la mitad y córtalas en láminas lo más finas que puedas. Si tienes mandolina, perfecto. Si no, cuchillo afilado y paciencia.

Un truco: ve dejándolas en agua con limón mientras las cortas. Así no se oscurecen.

Secar bien

Este paso parece menor, pero marca la diferencia. Sécalas con papel de cocina o un paño limpio. Cuanta menos agua tengan, más crujientes quedarán luego.

Aliñar justo lo necesario

Pon las láminas en un bol y añade la cucharada de aceite. Mézclalas con las manos para que todas queden ligeramente impregnadas. No necesitan más. La gracia de la airfryer es precisamente usar poco aceite.

Añade sal y, si te apetece darles un toque diferente, prueba con pimienta, ajo en polvo o un poco de pimentón. Aquí puedes jugar según el momento.

Directas a la airfryer

Precalienta la freidora de aire a 180 °C durante unos minutos. Coloca las láminas en la cesta sin amontonarlas demasiado. Es mejor hacer varias tandas que intentar meterlas todas de golpe. Cocínalas entre 10 y 15 minutos, moviéndolas a mitad de tiempo para que se hagan de forma uniforme. Vigílalas al final, porque pasan de doradas a demasiado tostadas en cuestión de nada. Cuando las saques, puede que aún no estén totalmente crujientes. Al enfriarse terminan de ponerse firmes.

El resultado

El aroma tostado es lo primero que notas. Luego viene el crujido. Son ligeras, sabrosas y sorprendentemente adictivas. Perfectas para una tarde de peli, para acompañar una crema de verduras o incluso para añadir encima de una ensalada y darle un toque diferente.

Además, saber que todo el plato completo ronda las 300–350 calorías hace que el capricho se disfrute todavía más.

Una vez las prepares, verás que las alcachofas ya no serán solo para guisos. También pueden convertirse en ese snack crujiente que desaparece del plato casi sin darte cuenta.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 15 minutos

Tiempo de cocinado: 12–15 minutos

Tiempo total: 30 minutos

Porciones: 2–3 raciones para compartir

Información nutricional aproximada (por ración): 120–150 kcal

Calorías totales de la receta completa: 300–350 kcal aprox.

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Aperitivo / Snack saludable