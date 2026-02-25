Banana bread sin gluten: bizcocho jugoso y fácil de preparar
- Francisco María
Banana bread sin gluten jugoso y aromático, fácil de preparar con ingredientes sencillos.
Hay dos tipos de personas: las que tiran los plátanos cuando se ponen demasiado maduros… y las que saben que ese es el momento perfecto para hacer banana bread. Si además necesitas o prefieres evitar el gluten, esta versión es ideal. Sale jugosa, con sabor intenso a plátano y con esa textura húmeda que hace que cada rebanada apetezca más que la anterior.
Lo mejor de esta receta es que no tiene misterio. No necesitas técnicas complicadas ni ingredientes imposibles. Solo unos buenos plátanos bien maduros y ganas de encender el horno.
Si te gusta experimentar con recetas sin gluten, puedes animarte también con unos clásicos Donuts sin gluten, preparar unas crujientes Galletas de harina de arroz sin gluten o incluso probar algo salado como los Malfatti ricotta y espinaca sin gluten. La cocina sin gluten tiene mucho más juego del que parece.
Ingredientes sencillos y resultado espectacular
-
3 plátanos muy maduros (cuanto más oscuros, mejor)
-
2 huevos
-
100 ml de aceite de oliva suave o aceite de coco
-
120 g de azúcar moreno o panela
-
200 g de harina sin gluten
-
1 cucharadita de levadura química sin gluten
-
1 pizca de sal
-
Canela al gusto (opcional)
-
Nueces o chips de chocolate (si quieres un extra)
Paso 1: machacar y mezclar
- Precalienta el horno a 180 ºC y prepara un molde tipo plumcake con papel de horno o un poco de aceite.
- En un bol grande, aplasta los plátanos con un tenedor. No hace falta que queden totalmente triturados; si hay pequeños trocitos, mejor. Le dan textura.
- Añade los huevos y mezcla bien. Después incorpora el aceite y el azúcar, removiendo hasta que todo esté integrado. Aquí ya empieza a oler bien.
Paso 2: añadir los ingredientes secos
- En otro recipiente mezcla la harina sin gluten, la levadura, la sal y la canela si decides usarla. Incorpora esta mezcla poco a poco al bol principal, removiendo con suavidad.
- No hace falta batir en exceso. Solo integrar. La masa quedará espesa, pero manejable.
- Si te apetece darle un toque especial, añade nueces troceadas o un puñado de chips de chocolate. Le dan un contraste delicioso.
Paso 3: al horno y paciencia
- Vierte la masa en el molde y alisa la superficie. Mételo en el horno y deja que se haga entre 40 y 50 minutos. Cada horno es distinto, así que vigila a partir de los 40.
- Para comprobar si está listo, introduce un palillo en el centro. Si sale limpio o con unas pocas migas húmedas, está perfecto.
- Déjalo reposar unos minutos antes de desmoldar. Después pásalo a una rejilla para que se enfríe sin acumular humedad en la base.
Consejos que marcan la diferencia
-
No lo cortes recién salido del horno. Espera un poco o se desmigará.
-
Si ves que se dora demasiado por arriba, cúbrelo con papel de aluminio.
-
Al día siguiente está incluso más rico; los sabores se intensifican.
Es perfecto para el desayuno con café, para la merienda o incluso como postre con un poco de yogur.
Información suplementaria
Tiempo de preparación:
Aproximadamente 60 minutos (incluyendo horneado).
Porciones:
8-10 rebanadas.
Información nutricional (por ración aproximada):
Entre 220 y 250 calorías.
Apto para celíacos al usar harina sin gluten.
Aporta carbohidratos naturales del plátano y grasas saludables del aceite.
Tipo de cocina:
Repostería casera saludable.
Tipo de comida:
Desayuno, merienda o postre.
Este banana bread sin gluten es de esas recetas que repites. Es sencilla, práctica y perfecta para aprovechar plátanos que ya nadie quiere comerse. Y cuando lo pruebas recién tostado al día siguiente, entiendes por qué se ha convertido en un clásico en tantas cocinas.
