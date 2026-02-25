Pan keto con harina de almendras: fácil, esponjoso y bajo en carbohidratos

Empezar una alimentación baja en carbohidratos tiene algo muy claro: el pan es lo primero que se echa de menos. La tostada del desayuno, el trocito para acompañar la comida, el bocadillo improvisado… parece que todo gira alrededor del pan.

Pero la buena noticia es que no tienes que renunciar a esa sensación. Este pan keto con harina de almendras es una alternativa real, sencilla y sorprendentemente rica. No sabe exactamente igual que el pan tradicional, claro, pero cumple su función y además deja una textura esponjosa que sorprende.

Si estás probando este tipo de cocina, seguramente te interese también descubrir Cómo hacer pan keto en casa, preparar unos prácticos Noquis keto fáciles o darte un capricho con unos Muffins keto de chocolate. Porque sí, comer bajo en carbohidratos no significa vivir a base de ensalada.

¿Por qué harina de almendras?

Porque funciona. Así de simple. La harina de almendras tiene pocos carbohidratos, es rica en grasas saludables y aporta una textura mucho más jugosa que otras alternativas bajas en carbohidratos. Además, no lleva gluten, así que es una opción interesante si también buscas algo más ligero a nivel digestivo.

Eso sí, no esperes que suba como un pan de trigo. Aquí la textura es distinta, pero bien hecha queda muy agradable.

Ingredientes que probablemente ya tengas

200 g de harina de almendras

4 huevos

1 cucharadita de levadura química

2 cucharadas de aceite de oliva suave o aceite de coco

1 pizca de sal

Semillas al gusto (opcional)

Nada raro. Nada complicado. Lo mejor de esta receta es que no necesitas ingredientes imposibles.

Vamos con la preparación

Primero, precalienta el horno a 180 ºC. Mientras tanto, bate los huevos en un bol amplio. No hace falta batirlos como si hicieras un bizcocho, simplemente que queden bien integrados. Añade el aceite y mezcla. Después incorpora la harina de almendras, la levadura y la sal. Remueve hasta que todo quede unido. La masa será más densa que la de un pan tradicional, eso es normal. La clave es no sobremezclar. Cuando esté homogéneo, es suficiente.

Horneado sin misterio

Vierte la mezcla en un molde pequeño engrasado o forrado con papel de horno. Alisa la superficie con una cuchara. Hornea entre 25 y 30 minutos. Sabrás que está listo cuando al pincharlo con un palillo salga limpio y la superficie tenga un tono dorado suave. Déjalo reposar unos minutos antes de sacarlo del molde. Luego colócalo sobre una rejilla para que se enfríe bien. Este detalle ayuda a que no se humedezca por debajo.

Consejos reales

No lo cortes caliente . Espera a que enfríe o se desmigará.

Si quieres más esponjosidad, puedes separar claras y montarlas antes de mezclarlas.

Tostado gana muchísimo. Si al día siguiente lo pasas por la tostadora, mejora la textura.

Este pan funciona muy bien para tostadas con aguacate, queso crema o incluso para hacer pequeños sándwiches bajos en carbohidratos.

Información suplementaria

Tiempo de preparación:

40 minutos aproximadamente.

Porciones:

8 rebanadas.

Información nutricional (aproximada por rebanada):

Entre 180 y 200 calorías.

Muy bajo en carbohidratos (2-3 g netos por porción).

Alto en grasas saludables y proteínas.

Tipo de cocina:

Saludable / cetogénica.

Tipo de comida:

Acompañamiento, desayuno o base para bocadillos.

Este pan keto no pretende competir con una barra crujiente de pan tradicional. Son cosas distintas. Pero cuando lo pruebas y ves que puedes seguir disfrutando de una tostada sin salirte de tu plan, cambia la perspectiva.