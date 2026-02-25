Pan keto con harina de almendras: fácil, esponjoso y bajo en carbohidratos
- Francisco María
- Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.
-
-
- Actualizado:
Pan keto con harina de almendras, bajo en carbohidratos y fácil de hacer en casa.
Desayuno keto rápido
Panes keto variados
Panes keto microondas
Empezar una alimentación baja en carbohidratos tiene algo muy claro: el pan es lo primero que se echa de menos. La tostada del desayuno, el trocito para acompañar la comida, el bocadillo improvisado… parece que todo gira alrededor del pan.
Pero la buena noticia es que no tienes que renunciar a esa sensación. Este pan keto con harina de almendras es una alternativa real, sencilla y sorprendentemente rica. No sabe exactamente igual que el pan tradicional, claro, pero cumple su función y además deja una textura esponjosa que sorprende.
Si estás probando este tipo de cocina, seguramente te interese también descubrir Cómo hacer pan keto en casa, preparar unos prácticos Noquis keto fáciles o darte un capricho con unos Muffins keto de chocolate. Porque sí, comer bajo en carbohidratos no significa vivir a base de ensalada.
¿Por qué harina de almendras?
Porque funciona. Así de simple. La harina de almendras tiene pocos carbohidratos, es rica en grasas saludables y aporta una textura mucho más jugosa que otras alternativas bajas en carbohidratos. Además, no lleva gluten, así que es una opción interesante si también buscas algo más ligero a nivel digestivo.
Eso sí, no esperes que suba como un pan de trigo. Aquí la textura es distinta, pero bien hecha queda muy agradable.
Ingredientes que probablemente ya tengas
-
200 g de harina de almendras
-
4 huevos
-
1 cucharadita de levadura química
-
2 cucharadas de aceite de oliva suave o aceite de coco
-
1 pizca de sal
-
Semillas al gusto (opcional)
Nada raro. Nada complicado. Lo mejor de esta receta es que no necesitas ingredientes imposibles.
Vamos con la preparación
- Primero, precalienta el horno a 180 ºC. Mientras tanto, bate los huevos en un bol amplio. No hace falta batirlos como si hicieras un bizcocho, simplemente que queden bien integrados.
- Añade el aceite y mezcla. Después incorpora la harina de almendras, la levadura y la sal. Remueve hasta que todo quede unido. La masa será más densa que la de un pan tradicional, eso es normal.
- La clave es no sobremezclar. Cuando esté homogéneo, es suficiente.
Horneado sin misterio
- Vierte la mezcla en un molde pequeño engrasado o forrado con papel de horno. Alisa la superficie con una cuchara.
- Hornea entre 25 y 30 minutos. Sabrás que está listo cuando al pincharlo con un palillo salga limpio y la superficie tenga un tono dorado suave.
- Déjalo reposar unos minutos antes de sacarlo del molde. Luego colócalo sobre una rejilla para que se enfríe bien. Este detalle ayuda a que no se humedezca por debajo.
Consejos reales
-
No lo cortes caliente. Espera a que enfríe o se desmigará.
-
Si quieres más esponjosidad, puedes separar claras y montarlas antes de mezclarlas.
-
Tostado gana muchísimo. Si al día siguiente lo pasas por la tostadora, mejora la textura.
Este pan funciona muy bien para tostadas con aguacate, queso crema o incluso para hacer pequeños sándwiches bajos en carbohidratos.
Información suplementaria
Tiempo de preparación:
40 minutos aproximadamente.
Porciones:
8 rebanadas.
Información nutricional (aproximada por rebanada):
Entre 180 y 200 calorías.
Muy bajo en carbohidratos (2-3 g netos por porción).
Alto en grasas saludables y proteínas.
Tipo de cocina:
Saludable / cetogénica.
Tipo de comida:
Acompañamiento, desayuno o base para bocadillos.
Este pan keto no pretende competir con una barra crujiente de pan tradicional. Son cosas distintas. Pero cuando lo pruebas y ves que puedes seguir disfrutando de una tostada sin salirte de tu plan, cambia la perspectiva.
Recetas más leídas
Recetas de temporada
Torrijas sin gluten
Torrijas en freidora de aire
Recetas de Semana Santa
Potaje de garbanzos y espinacas
Potaje de vigilia
Bacalao en Semana Santa
Postres de Semana Santa
Recetas de calabaza
Huevos de pascua
Rosquillas semana santa
Crespells
Monas de pascua
Buñuelos de cuaresma
Queso ricotta casero
Magdalenas de calabaza saludables
Tarta la Viña thermomix
Bechamel Thermomix
Guiso de calabaza
Puré de boniato
Listados de recetas
20 cenas rápidas
Recetas de 10 cenas proteicas que te encantarán
5 recetas de salsas para pasta especiales, sin tomate
Receta de 3 infusiones para controlar el azúcar en la sangre
10 alimentos bajos en calorías
5 salsas fáciles para ensaladas
3 recetas con sardinas de lata
3 salsas para pasta fáciles
Las 5 mejores recetas de brownies
¿Cómo hacer?
Tostadas francesas
Salsa Roquefort sin nata
Sazonador para fajitas
Trenza de hojaldre y chocolate
Receta de Sopa de avena
Crema fría de melón con yogur
Soufflé de espinacas
Carne polaca de pollo casera
Pizza sin la masa de harina
Setas de cardo con ajo y perejil
Brownies sin huevos
Conejo al vino en olla rápida
Congrio a la gallega
Pollo en salsa de queso
Pan al vapor
Patacones en freidora de aire
Recetas top
Recetas con berenjena
Receta de tortitas con nata fácil de preparar
Receta de Mate: los beneficios de la bebida típica de Argentina o Chile
Recetas de aderezos rápidos y ligeros para ensaladas
Receta de crepes fácil
Salmorejo cordobés: ingredientes y receta
4 salsas para carnes fáciles
Pechugas de pollo al horno, receta saludable fácil de preparar
Guacamole: la receta mexicana más fácil del mundo
Nutrición
Alimentos alcalinos y ácidos: propiedades y menú diario
Receta de 3 infusiones para controlar el azúcar en la sangre
No debes comer estos alimentos si se pasa la fecha de caducidad
10 alimentos que suben el ácido úrico
10 alimentos ricos en magnesio
Beneficios del té de limón
Los beneficios de la piña y sus propiedades
Lo último en Recetas de cocina
-
Banana bread sin gluten: bizcocho jugoso y fácil de preparar
-
Frixuelos sin gluten: receta tradicional adaptada para celíacos
-
Pan keto con harina de almendras: fácil, esponjoso y bajo en carbohidratos
-
Coliflor a la plancha: receta ligera, dorada y muy sabrosa
-
El truco de los chefs vascos para hacer la ensaladilla rusa perfecta: «Mezclar la mahonesa con yogur»
Recetas más leídas
-
El truco sencillo de los chefs para que las fresas sepan más dulces sin añadir azúcar: funciona
-
El ingrediente secreto de Samantha Vallejo-Nágera: el truco para que las alubias con chorizo queden espectaculares
-
El chef José Andrés revela el secreto mejor guardado para hacer los garbanzos de bote mucho más buenos: solo con dos ingredientes
-
Adiós a las harinas y al azúcar: el postre más delicioso y sencillo que se prepara en 180 segundos con lo que tienes en la nevera
-
Flan de queso en Thermomix: cremoso, rápido y sin complicaciones