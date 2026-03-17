Atún rojo a la plancha: receta fácil para que quede jugoso y perfecto

El atún rojo es uno de esos ingredientes que, bien preparado, no necesita casi nada más. No te pases con la cocción. Si alguna vez te ha quedado seco, seguramente fue por eso. Con esta receta de atún rojo a la plancha vas a ver cómo hacer atún rojo a la plancha de forma sencilla, respetando el producto y consiguiendo un resultado jugoso. Además, es una opción rápida, ligera y perfecta para cualquier ocasión.

Ingredientes básicos

Para preparar este plato no necesitas mucho:

2 lomos de atún rojo fresco

Aceite de oliva virgen extra

Sal gruesa o en escamas

Pimienta (opcional)

Aquí lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Un buen atún rojo fresco plancha marcará la diferencia desde el primer bocado.

Preparación paso a paso

Preparar el atún

Saca el atún de la nevera unos minutos antes, para que la cocción sea uniforme. Sécalo antes de cocinar con papel de cocina y añade sal justo en el momento de cocinar.

Calentar bien la plancha

Pon la sartén o plancha a fuego alto. Este paso es clave. Si no está lo suficientemente caliente, el pescado se cocinará lentamente y perderá jugosidad. Añade un chorrito pequeño de aceite, solo lo justo para evitar que se pegue.

Cocinar el atún

Coloca el atún y déjalo sin tocar. Cocínalo entre 1 y 2 minutos por cada lado, dependiendo del grosor. No hace falta más. El objetivo es sellar el exterior y mantener el interior jugoso. Ahí está el secreto de un atún rojo a la plancha perfecto.

Servir

Retira el atún, deja reposar unos segundos y añade sal en escamas por encima. Puedes servirlo tal cual o acompañarlo con algo ligero. En cualquier caso, el protagonista es el pescado.

¿Cuál es la mejor manera de cocinar atún rojo a la plancha sin que se reseque?

Para que quede bien, ten en cuenta estos puntos:

Fuego alto desde el principio .

. Poco tiempo de cocción.

Piezas gruesas, mejor que finas.

Nada de pinchar o mover constantemente.

Cuanto más rápido selles el exterior, mejor conservará su jugo interior.

El resultado ideal es un interior rosado, casi crudo, con el exterior dorado. Así consigues un atún rojo plancha saludable y lleno de sabor.

Si quieres variar, puedes probar opciones como el atún rojo marinado , que añade un toque diferente antes de cocinar.

¿Se puede comer atún rojo a la plancha poco hecho?

Sí, y de hecho es lo más recomendable. El atún rojo está pensado para disfrutarse poco hecho. Esa textura jugosa y suave es parte de lo que lo hace especial. Si lo cocinas demasiado, se vuelve seco y pierde calidad.

Eso sí, es importante que el producto sea de buena calidad y haya sido manipulado correctamente.

También puedes inspirarte en recetas como los filetes de atún rojo al ajillo o el atún rojo con salsa agridulce , que ofrecen otras formas de prepararlo.

¿Qué acompañamientos combinan mejor con atún rojo a la plancha?

El atún rojo no necesita demasiados acompañamientos. De hecho, cuanto más sencillo, mejor.

Algunas opciones que funcionan muy bien:

Verduras a la plancha (espárragos, calabacín, pimientos)

Ensaladas frescas con un toque cítrico

Arroz blanco o integral

Patatas cocidas o al horno

Consejos para que quede perfecto

No cocines el atún recién sacado del frío

Asegúrate de que la plancha esté bien caliente

No lo manipules demasiado mientras se cocina

Añade la sal al final para mantener la jugosidad

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 10-15 minutos

Porciones: 2 personas

Información nutricional: aproximadamente 250-300 kcal por ración

Tipo de cocina: mediterránea

Tipo de comida: plato principal / saludable