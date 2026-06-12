Adiós a la receta clásica de la tarta de queso: este es el secreto de los chefs vascos para hacerla más cremosa
Toma nota de este truco para hacer una increíble tarta de queso
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El secreto de los chefs vascos para hacer más cremosa la tarta de queso puede cambiarnos la vida, sobre todo, si tenemos en consideración lo que podremos conseguir en estos días que tenemos por delante. Volvemos a descubrir o que nos estará esperando en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Un buen postre puede acabar siendo loque nos acompañará en estos días en los que cada detalle cuenta.
Será el momento de empezar a pensar en esta receta que está triunfando en todos los sentidos. Una buena tarta de queso es un postre de esos que impresionan y que quizás puede acabar siendo el mejor aliado de este tipo de recetas que, sin duda alguna, acabará siendo esencial. Una buena tarta de queso podría acabar siendo lo que nos llevará a crear esta delicia que puede ser lo que nos hará descubrir este tipo de receta que acabará siendo un básico de nuestro día a día. Este tipo de postre acabará siendo esencial en nuestro recetario, gracias a este secreto que la hace muy cremosa.
La tarta de queso clásica se despide por completo
Es importante estar preparados para poder acabar por completo con una de las tartas más deliciosas que existen. Sin duda alguna habrá llegado lo que nos acompañará en breve. Será el momento de apostar claramente por un cambio que puede ser el que le dará la textura necesaria a un clásico imposible de dejar a un lado lo que nos estará esperando lo que nos hará descubrir esta tarta de queso que nos quedará de vicio.
Se despide por completo esta tarta que quizás hasta ahora no sabíamos lo deliciosa que puede quedar será el momento de saber lo que puede pasar en estos días en lo que realmente puede acabar siendo lo que nos dará un sabor increíble en estos días.
El postre es esta parte de la cena o comida que llega al final y que puede acabar siendo lo que nos dará este plus de buenas sensaciones que nos aportará una tarta de esas que destaca por sí sola. Un buen básico que hasta el momento no sabíamos que podríamos hacer de esta manera.
La cremosidad máxima que buscamos puede estar más cerca de lo que nos imaginaríamos. Este truco puede cambiarlo todo por completo y es una forma muy básica de crear la tarta de queso increíble.
Este es el secreto de los chefs vascos para crear una tarta de queso cremosa
Una increíble tarta de queso cremosa puede acabar siendo la mejor opción posible, si queremos descubrir este básico que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos acompañará en breve. Un truco que puede acabar siendo la mejor opción para acompañar con un poco de mermelada o un toque de chocolate.
Los chefs vascos saben muy bien cómo añadirle cremosidad a esta increíble tarta de queso. El Phildelphia no es el único queso para hacer una tarta de queso, sino que también vamos a incluir un clásico de nuestra cocina más auténtica, con el toque de queso azul que necesitamos. Te proponemos una receta espectacular para que descubrir este tipo de tarta tan especial.
Ingredientes
Modo de preparación
- Prepara el molde y el horno. Enciende el horno y caliéntalo a 210 grados. Forra un molde redondo de unos 24 centímetros con papel de horno. Deja que sobresalga un poco por los bordes, así podrás desmoldar la tarta fácilmente. Unta el papel con mantequilla para que no se pegue.La tarta de queso
- Bate el queso crema. Coloca el queso en un bol grande y bátelo hasta que quede cremoso y sin grumos. Este paso es importante para que la tarta tenga esa textura suave que la distingue.
- Añade el azúcar. Incorpora el azúcar poco a poco, sin dejar de batir. La mezcla debe quedar brillante y homogénea.
- Integra los huevos. Agrega los huevos uno a uno. Después de cada adición, mezcla ligeramente hasta que se integren. No batas en exceso, ya que esto podría introducir demasiado aire y afectar la consistencia final.
- Incorpora la nata y la harina. Añade la nata líquida y la harina tamizada. Mezcla con movimientos suaves hasta obtener una masa uniforme. Si quieres un toque más aromático, pon una cucharadita de vainilla.
- Hornea la tarta. Vierte la mezcla en el molde y hornea durante unos 40 o 45 minutos. La superficie debe quedar dorada y puede agrietarse un poco; eso es buena señal. Comprueba que los bordes estén firmes y el centro ligeramente tembloroso: es lo que hará que quede cremosa al enfriar.
- Deja reposar y enfría. Cuando acabe el tiempo de horneado, apaga el horno y deja la puerta entreabierta durante unos diez minutos. Después, saca la tarta y deja que se enfríe del todo a temperatura ambiente.
- Refrigera antes de servir. Guarda la tarta en la nevera al menos cuatro horas, aunque si puedes dejarla toda la noche, mejor. Al día siguiente tendrá la textura perfecta: firme por fuera y fundente por dentro.
- Sirve y disfruta. Desmolda con cuidado y colócala en una fuente. Puedes servirla tal cual o acompañarla con frutos rojos, una cucharada de mermelada o un poco de nata montada.