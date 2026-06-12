Mermelada de cerezas con Thermomix: receta casera con proporciones, velocidades y trucos

Hay algo especial en preparar mermelada cuando las cerezas están en plena temporada. Entre mayo y julio, los mercados se llenan de variedades dulces, carnosas y con un aroma que dura muy poco tiempo en el calendario. Precisamente por eso muchas personas aprovechan esas semanas para guardar parte de la cosecha en forma de conserva.

La Thermomix simplifica bastante el proceso. Mantiene la temperatura estable, evita estar removiendo continuamente y permite controlar la textura final con bastante precisión. Si te gustan las mermeladas completamente finas, lo tienes fácil. Si prefieres encontrar pequeños trozos de fruta en la tostada, también.

Ingredientes de la mermelada de cerezas con Thermomix

La lista de ingredientes es sorprendentemente corta. Cerezas maduras, azúcar y limón son suficientes para obtener una buena mermelada.

Algunas recetas incorporan manzana. No es obligatorio, aunque puede ayudar bastante cuando se busca una textura más firme sin recurrir a pectinas comerciales.

Proporciones de fruta y azúcar: cuánto azúcar por kilo de cerezas

Aquí aparecen muchas dudas porque cada receta propone cantidades distintas. Se usa en torno a medio kilo de azúcar por cada kilo de cerezas limpias y ya deshuesadas. Aunque todo depende del dulzor de la fruta, del tiempo de conservación previsto y del gusto personal.

Las recetas antiguas solían acercarse a las cantidades más altas porque el azúcar ayudaba a conservar mejor el producto.

Por qué añadir limón y manzana a la mermelada de cerezas

El limón hace mucho más de lo que parece. No solo aporta un punto de acidez que equilibra el dulzor. También ayuda a que la mermelada alcance una mejor textura durante la cocción. Por eso aparece prácticamente en todas las recetas tradicionales.

La manzana cumple una función diferente. Contiene pectina natural, una sustancia que favorece el espesado. Cuando las cerezas tienen mucha agua o se desea una mermelada algo más consistente, añadir una pequeña cantidad de manzana puede marcar la diferencia.

Cómo hacer mermelada de cerezas con Thermomix paso a paso

La preparación es sencilla, aunque hay un trabajo previo que no se puede evitar.

Cómo deshuesar las cerezas rápidamente

Si preparas mermelada con frecuencia, un deshuesador específico merece la pena. Ahorra mucho tiempo. Para usos ocasionales también funcionan trucos caseros como utilizar una pajita resistente o el extremo de un palillo.

Lo importante es retirar los huesos sin desperdiciar demasiada pulpa.

Velocidades y temperaturas exactas

Una vez preparadas las cerezas, se introducen en el vaso junto con el azúcar y el zumo de limón. Si buscas una mermelada con pequeños trozos de fruta, conviene triturar solo unos segundos a velocidad baja. Para una textura completamente uniforme, bastará con aumentar ligeramente el tiempo de triturado.

Después llega la cocción. Habitualmente se trabaja alrededor de los 100 °C durante unos 30 o 35 minutos a velocidad cuchara. Aun así, conviene observar la evolución porque no todas las cerezas contienen la misma cantidad de agua.

Cómo saber si la mermelada ha espesado: la prueba del plato

Es uno de esos métodos tradicionales que siguen siendo difíciles de mejorar. Consiste en colocar un plato pequeño en el congelador. Cuando la mermelada parece lista, se deposita una pequeña cantidad sobre la superficie fría. Después se empuja suavemente con el dedo.

Si se forman pequeñas arrugas y la mermelada no corre rápidamente, suele haber alcanzado el punto adecuado.

Cómo esterilizar los tarros y conservar la mermelada

Preparar una buena mermelada sirve de poco si los envases no están correctamente esterilizados.

Método boca abajo: el más rápido

Cerrar rápido los tarros con la mermelada caliente y colocarlos boca abajo. El calor genera vacío y facilita la conservación.

Método baño maría: para conservación larga

Si la intención es almacenar los tarros durante varios meses, el baño maría suele ofrecer una seguridad adicional.

Una vez cerrados, los envases se hierven completamente cubiertos de agua durante el tiempo necesario para crear un cierre hermético más estable.

Variantes de la mermelada de cerezas con Thermomix

Aunque la receta clásica funciona muy bien, existen algunas versiones interesantes.

Con vainilla

La vainilla aporta un aroma suave que acompaña a la cereza sin ocultarla.

Con kirsch o anís

Algunas recetas tradicionales añaden unas gotas de kirsch o anís durante la cocción.

Sin azúcar: versión con edulcorante

También pueden elaborarse versiones sin azúcar utilizando edulcorantes aptos para cocción.

Cuánto tiempo dura la mermelada de cerezas casera

Con tarros bien estilizados y en lugar fresco, la mermelada dura algunos meses.

Una vez abierto el envase, debe mantenerse en la nevera y consumirse en un periodo relativamente corto.

Preguntas frecuentes sobre mermelada de cerezas con Thermomix

¿Por qué queda líquida la mermelada de cerezas?

Generalmente porque necesita más tiempo de cocción o porque la fruta contiene mucha agua.

¿Hay que deshuesar las cerezas para la mermelada?

Sí. Es lo mejor para su consumo posterior.

¿Para qué sirve el limón en la mermelada?

Aporta acidez, ayuda a equilibrar sabores y favorece el espesado natural.

¿Se puede hacer mermelada de cerezas sin azúcar?

Hay alternativas con edulcorantes aptos para cocción.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 20 minutos

Tiempo de cocción: 35 minutos

Tiempo total: 55 minutos

Porciones: 4-5 tarros medianos

Información nutricional aproximada por cada 100 g:

Calorías: 180-230 kcal

Hidratos de carbono: 45-55 g

Proteínas: 0,5 g

Grasas: 0,2 g

Calorías totales de la receta: aproximadamente 1.800-2.300 kcal

Tipo de cocina: Casera tradicional

Tipo de comida: Conserva, desayuno o merienda