Karlos Arguiñano y los chefs expertos coinciden: para que los guisos sepan como los de tu abuela añade «4 clavos de olor, vino tinto, caldo y 4 peras de San Juan»

Los guisos de la abuela tenían un ingrediente especial, nos lo descubre Karlos Arguiñano y los chefs expertos que han conseguido recrear platos tradicionales. Lo hemos comprobado con algunas recetas modernas que incorporan una serie de ingredientes que quizás hasta la fecha nadie hubiera tenido en consideración. Son tiempos de poner en práctica una combinación de ingredientes que puede acabar siendo la que marcará estos días.

Cuando lo que necesitamos es mezclar estos ingredientes y sabores en una mezcla de sabores que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Es cuestión de ponerse manos a la obra con una combinación de ingredientes y de sabores que pueden acabar siendo los que nos harán descubrir en primera persona este cambio de tendencia que será esencial. Una mezcla de guisos y de sabores que pueden acabar siendo los que nos darán un motivo más para volver a la cocina de antes, no sólo potenciaremos el sabor, sino que también vamos a crear una receta de esas que impresionan y nos cuidan desde dentro.

Los chefs expertos y Arguiñano coinciden con este tipo de recetas

Karlos Arguiñano es todo un referente en nuestro país, ha sido el primero en hacernos recuperar el arte de la cocina casera desde su espacio de televisión. Enseñando paso a paso que cada uno de los ingredientes que tenemos en nuestro poder, puede acabar siendo el que nos dará una receta de esas que impresionarán a más de uno.

Querer es poder y sobre todo, debemos ponernos manos a la obra con una forma de cocinar de esas que nos ayudarán con una combinación de ingredientes que puede sorprendernos. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que cada pequeño gesto cuenta.

Arguiñano nos invitó a volver a cocinar para ganar en salud. Alejarse de los alimentos precocinados y volviendo a pelar las patatas para crear guisos increíbles en un abrir y cerrar de ojos. Este tipo de recetas tradicionales pueden sorprendernos, pero en esencia lo que hacen es aprovechar al máximo cada ingrediente.

La fruta de temporada no sólo era un buen básico para un postre equilibrado, sino que también la teníamos presente en unos guisos con carne cuya combinación dulce quedaba espectacular.

Para que los guisos sepan como los de tu abuela añade «4 clavos de olor, vino tinto, caldo y 4 peras de San Juan»

Un vino tinto que estaba siempre en la mesa en todas las comidas se combinaba con unas peras de San Juan, típicas del verano que se mezclaban a la perfección con una carne de ternera o de pollo que acababa siendo la mejor alternativa posible para estas recetas que destacan en estado puro.

Te proponemos una receta con la que salir de la cocina a hombros y entre aplausos, ideal para una celebración. Un exquisito rabo de toro con peras que hará las delicias de los paladares más exigentes.

Ingredientes:

1 rabo de toro

2 peras

1 cebolla

2 zanahorias

2 dientes de ajo

1 puerro

1 pimiento verde

1 vaso de vino tinto

Caldo de carne

Harina

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Azúcar

Preparación:

Comenzaremos por limpiar y trocear el rabo de toro. Salpimentamos la carne y la enharinamos ligeramente. En una cazuela con un poco de aceite de oliva, doramos el rabo de toro por todos lados. Retiramos y reservamos. En la misma cazuela, añadimos un poco más de aceite si es necesario y sofreímos la cebolla, las zanahorias, el puerro, el pimiento verde y los ajos, todo bien picado. Dejamos que se poche durante unos minutos. A continuación, incorporamos el rabo de toro a la cazuela y regamos con el vino tinto. Dejamos que evapore el alcohol y añadimos el caldo de carne suficiente para cubrir la carne. Dejamos cocer a fuego lento durante unas 2 horas, hasta que la carne esté tierna y se separe fácilmente del hueso. Mientras tanto, pelamos y cortamos las peras en gajos. En una sartén, derretimos un poco de azúcar y caramelizamos las peras hasta que estén doradas y tiernas. Una vez que el rabo de toro esté listo, retiramos la carne de la cazuela y la deshuesamos. Añadimos la carne desmenuzada nuevamente a la salsa y dejamos cocer unos minutos más para que se mezclen bien los sabores. Emplatamos el rabo de toro con un par de gajos de pera caramelizada por encima y un poco de salsa. ¡Listo para disfrutar!

Esta es alguna de las recetas que combinan la carne con la fruta que llegan de lejos y puede acabar siendo la que nos acompañará en estos días que hasta la fecha nadie hubiera imaginado.