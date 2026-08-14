Los chefs expertos coinciden: para que la ensalada esté deliciosa, en vez de tomate y mozzarella hay que añadir este ingrediente

Hay un ingrediente que hará que tu ensalada esté deliciosa, no necesitas poner tomate y mozzarella, sino que puedes incorporar otro elemento. Es hora de conocer en primera persona qué es lo que podemos hacer para conseguir un buen aliado del sabor y las buenas sensaciones. Lo que acabaremos necesitando es una mezcla de buenas sensaciones que llega de la mano de una ensalada fresca y deliciosa. Justo lo que necesitamos en estos días que tenemos por delante.

Tomate y mozzarella son una combinación ganadora. Cuando no tenemos nada más que ese tomate de temporada que nos aporta un sabor, un aroma y una textura de los que emocionan. Pero no llega sólo, hay otros ingredientes que podemos sumarle a este tomate para que nos dé el sabor que necesitamos. Un queso nacional, puede incluso ser mejor que esa mozzarella que nos hemos acostumbrado a ver llegar a las ensaladas. Los chefs expertos nos dan algunos detalles esenciales que deberemos poner en práctica y que podrían acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Llega un cambio de tendencia que puede ser el que nos dará el mejor aliado de un plato de esos que siempre quedan bien.

Coinciden los chefs expertos

Los chefs expertos son los que mejor tratan a unos ingredientes que caen rendidos a sus pies. De tal forma que nos pueden enseñar a crear un cambio de tendencia que puede ser esencial. Tenemos la suerte de disponer de la mejor materia prima del mundo, de la mano de unas frutas, verduras, carnes y pescados que pueden convertirse en la excusa perfecta para descubrir unas recetas que nos han hecho famosos en todo el mundo.

Lo que llega con la combinación de ingredientes que tenemos en nuestro poder es una mezcla de sabores que quizás nos sorprenderá. La originalidad o la libertad de poder hacer unas recetas de esas que impresionan con un sabor propio será lo que nos marcará de cerca.

Estos chefs no dudan en darnos una nueva mezcla de sabores que puede convertirse en el mejor de los ingredientes posibles que llegará de la mano de un consejo de los expertos. Se puede crear una opción de lo más recomendable con una combinación que, sin duda alguna, será lo que nos marcará muy de cerca. Olvídate del tomate con la mozzarella hay otras formas de descubrir la esencia de esta receta espectacular.

Para que la ensalada esté deliciosa, en vez de tomate y mozzarella hay que añadir este ingrediente

Tomate y mozzarella es una combinación ganadora, pero gracias a los expertos, podemos saber de una mezcla de esas que puede acabar siendo la que mejor se adaptará a nuestras necesidades. Tenemos la suerte de disponer de unos melocotones con denominación de origen que impresionan, en este tipo de recetas nos hacen descubrir un plus de buenas sensaciones en forma de ensalada. Te proponemos una de esas recetas que puede marcar la diferencia en tu cocina.

Ingredientes:

200 gramos de melocotones maduros y consistentes

150 gramos de mozzarella

2 tomates maduros

1 cebolla

50 gramos de avellanas tostadas

Unas hojas de albahaca fresca

Sal

Orégano

Aceite de oliva

Vinagre balsámico

Cómo se prepara esta fresca ensalada de melocotón y mozzarella:

No hay secretos ni tiempos de espera. Para que, además de rica, quede perfecta en el plato, hay que prestar un poco de atención a los cortes y a la distribución de colores en el emplatado. Solo eso. Se pela y se corta la cebolla en juliana bien fina. Se pelan los melocotones y se cortan en dados del tamaño de un bocado pequeño. Es importante que cada trozo no sea demasiado pequeño para evitar que se desarme. Cortar los tomates del mismo tamaño que los melocotones. Preparar el aliño con aceite de oliva, vinagre balsámico, orégano y sal a gusto. Agregar las hojas de albahaca y las avellanas bien picadas ambas. Emplatar distribuyendo los colores de los vegetales y aliñar. Esta es la receta de base. Puedes integrar otros ingredientes frescos, como rúcula, lechuga, pepino. Quedará exquisita y original con mozzarella de búfala, que le dará un toque gourmet a tu ensalada de melocotón y mozzarella.

Ten en cuenta que septiembre es un mes en el que se encuentran melocotones de buena calidad, a punto en la maduración. Así que, anímate y sorprende a tu pareja, familia o amigos con esta fresca y saludable ensalada.

Puedes adaptarla a tu manera, pero siempre incluyendo esta materia prima de lujo, con el sabor de la fruta, pero también con un toque de tomate, si quieres colocar un poco o incluso este aguacate que está de moda y puede acabar siendo nuestro mejor aliado de un plato saludable y fácil de preparar.