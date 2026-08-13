Los chefs expertos recomiendan echar vinagre al agua de cocer las patatas: para qué sirve y por qué lo hacen
Toma nota de este truco para cocer patatas
Un científico experto en alimentos explica: para cocer el huevo debes ponerlo en agua caliente y la patata en agua fría
El truco de poner vinagre al agua de cocer las patatas es algo que recomiendan los chefs expertos y que puede cambiarnos la vida. Sin duda alguna, estaremos ante una serie de detalles que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a visualizar. Es hora de conocer en primera persona este tipo de detalles que, sin duda alguna, acabarán marcando una importante diferencia. Es hora de saber cómo aplicar estos trucos que podrían acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca.
Las patatas son uno de los ingredientes más consumimos y no es casualidad, es un alimento de bajo coste que, sin duda alguna, puede acabar convirtiéndose en la mejor opción posible. Es momento de poner en práctica un pequeño gesto que, sin duda alguna vamos a descubrir y hacer de la mejor manera posible. Con un simple ingrediente que tenemos en casa, el resultado es espectacular, nos costará muy poco cambiar la textura de unas patatas que a veces no es la que deseamos. Para una ensalada o una buena tortilla, la patata quedará con una textura de lo más especial.
Para que sirve y por qué lo hacen los chefs expertos
Los chefs expertos saben muy bien la manera en la que podremos conseguir una serie de recetas en perfectas condiciones. Es importante disponer de una serie de consejos que nos hagan la vida más fácil, sobre todo, si descubrimos la esencia de este tipo de platos sencillos.
Será cuestión de ponerse manos a la obra con una serie de trucos que acabarán marcando la diferencia. Estos chefs saben muy bien lo que podremos hacer realidad a la hora de mezclar una serie de ingredientes que acabarán marcando la diferencia en estos días.
De lo más básico a lo más selecto, se necesitan pequeños gestos para hacer realidad ese punto especial que hace que un ingrediente básico se transforma en algo más. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que cada detalle cuenta.
Los chefs expertos reconocen este pequeño gesto que cambiará por completo la manera de preparar unas patatas que acabarán marcando una diferencia importante. Será el momento de crear una serie de platos que acabarán de darnos aquello que queremos y más.
Recomiendan echar vinagre al agua de cocer las patatas
Echar vinagre al agua de cocer las patatas no afectará al sabor, pero sí a la textura, cuando lo que necesitamos es mantener una patata entera. Una buena opción si estamos haciendo una deliciosa ensalada de patata que se convertirá en la mejor manera de cocinar este ingrediente de bajo coste.
Ingredientes:
Cómo preparar una ensalada campera
- Preparar una deliciosa ensalada campera es una maravilla fácil y rápida que nos servirá para llevar a cualquier parte un plato digno de un restaurante.
- Podemos cocinar esta receta siempre que nos apetezca para dar lugar a un plato que tiene de todo y más.
- La parte más complicada de esta receta es cocinar las patatas. Este básico de toda cocina estará listo fácilmente en un abrir y cerrar de ojos.
- Pelamos las patatas y las cortamos en tacos del mismo tamaño. En una olla con agua y sal las hervimos durante 20 minutos, hasta que estén tiernas.
- Los huevos los podemos cocinar con las patatas, nos ahorraremos ensuciar al cazo y ahorraremos energía.
- Escurrimos y reservamos las patatas. Los huevos los ponemos bajo un buen chorrito de agua fría para pelarlos con mayor facilidad.
- Con esta base lista podemos empezar a montar el plato, colocamos las patatas en un bol, ellas serán las protagonistas de esta ensalada.
- Incorporamos el resto de los ingredientes. Cortamos y troceamos los tomates. El tipo de tomate puede ser el que más nos guste, aunque los de ensalada combinarán mejor en este plato.
- Pelamos y cortamos la cebolla bien finita para crear la ensalada campera ideal. Le añadimos el pimiento rojo, sin pepitas cortado en trocitos del mismo tamaño.
- El maíz le dará un sabor dulce y crujiente Escurrimos y el atún y lo desmenuzamos en el bol.
- Las aceitunas le darán color y sabor a una receta cargada de buenas sensaciones. Nos faltarán los huevos duros que pelaremos y rallaremos.
- Por último, aliñamos con sal, pimienta, aceite y vinagre de Jerez. Tendremos lista una increíble ensalada campera.
- Es un plato perfecto para el verano, lo podemos llevar a cualquier parte, piscina, playa o montaña, bien fresquita esta ensalada a base de patata es perfecta.