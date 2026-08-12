Jordi Cruz sorprende con su receta de gazpacho de melocotón y fresas: fresca, fácil y perfecta para el verano

Fresca, fácil de preparar y perfecta para el verano, la receta de gazpacho de melocotón y fresas de Jordi Cruz. Las recetas de verano pueden convertirse en la mejor opción posible para estos días de temporada en los que la temperatura no deja de subir. En esencia lo que queremos es apostar por una mezcla de ingredientes que nos ayuden a refrescarnos, haciendo realidad esta comida perfecta para conseguir un sabor de lujo.

Este chef profesional nos explica en sus redes sociales una cantidad de recetas que pueden hacernos descubrir la esencia de un verano cargado de sabor y de color. Sobre todo, cuando lo que necesitamos es descubrir la esencia de una mezcla de sabores que podría acabar generando más de una alegría inesperada. Son tiempos de aprovechar una combinación de sabores de temporada que se traducirán en el descubrimiento de un gazpacho de esos que pueden acabar siendo la mejor opción posible para estos días. Fácil de preparar y perfecta para el verano es esta receta de las que no se olvidan y son dignas de restaurante que podemos hacer en casa y dejar listas en casa.

Fresca, fácil y perfecta para el verano

La cocina no debe ser complicada, menos cuando estamos en la época del año que menos queremos cocinar. Lo que nos espera en estas fechas es hacer una comida de esas que impresionan en un abrir y cerrar de ojos. Es cuestión de buscar estas recetas que podremos repetir siempre que queramos y nos quedará de vicio.

Un buen gazpacho puede acabar siendo la mejor opción para unos días que podríamos descubrir la esencia de una combinación de sabores esenciales. Un plus de buenas sensaciones que nos llega de la mano de dos ingredientes de temporada que están de vicio.

Vamos a dejar a un lado el gazpacho de esos de toda la vida, para hacer realidad, un cambio de tendencia que llegará de la mano de un experto en la cocina que no teme experimentar. Jordi Cruz nos presenta un gazpacho diferente, una sopa fría que podemos llevarnos a la playa o a la piscina y que incluso nos ayudará a disfrutarla en la mejor de las compañías posibles.

Esta receta es fácil y perfecta para el verano, de lo más fresquita y rápida. Una buena opción para estos días en los que nos apetece este plato de temporada listo para la acción. Es momento de poner en práctica esta receta que triunfa en las redes.

La receta de gazpacho de melocotón y fresas de Jordi Cruz

Jordi Cruz comparte su sabiduría de la mano de una receta de las que sólo por el nombre ya apetece probarla, una deliciosa receta de gazpacho de melocotón y fresas que destacará por sí sola. Una buena opción si no queremos cocinar, pero si disfrutar al máximo y cuidarnos.

Ingredientes

700 g de tomate bien maduro

500 g de fresas

500 g de melocotón bien maduro (también puede utilizarse nectarina o paraguayo)

100 g de pimiento rojo

100 g de pepino

40 g de cebolleta

1 diente de ajo sin germen

Entre 24 y 36 g de sal, según el gusto

150 ml de aceite de oliva virgen extra (preferiblemente variedad arbequina).

Entre 75 y 150 ml de vinagre de manzana.

1 litro de agua aproximadamente.

Entre 30 y 60 g de miga de pan del día anterior (opcional, para una textura más tradicional).

Preparación