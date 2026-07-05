El truco de Jordi Cruz para preparar unas patatas fritas perfectas: «6 minutos en el microondas»

Las patatas fritas forman parte de esos platos que parecen sencillos, pero que esconden más técnica de la que imaginamos. Lograr que queden doradas por fuera, cremosas por dentro y sin exceso de grasa es el objetivo de cualquier amante de la cocina, aunque no siempre resulta fácil. La cantidad de aceite, el tipo de patata, la temperatura o incluso el tiempo de cocción pueden marcar la diferencia entre unas patatas espectaculares y otras blandas o aceitosas. Precisamente por eso ha llamado tanto la atención el método que ha compartido el chef Jordi Cruz, quien propone un paso poco habitual: utilizar el microondas antes de terminar la cocción en la freidora de aire.

Un cambio de orden que transforma el resultado

Cuando pensamos en unas patatas fritas caseras, lo habitual es imaginar una sartén llena de aceite o, en los últimos años, una freidora de aire. Sin embargo, Jordi Cruz plantea modificar el orden clásico de la receta incorporando un paso previo que muchos jamás habrían considerado.

El chef, conocido tanto por sus tres estrellas Michelin como por su papel como jurado en MasterChef, ha compartido este procedimiento en sus redes sociales con el objetivo de conseguir unas patatas más ligeras, pero igual de apetecibles. El secreto no reside únicamente en utilizar menos aceite, sino en preparar previamente la patata para que alcance la textura perfecta durante la cocción final.

La elección de la patata también importa

Antes incluso de encender el microondas, Cruz insiste en comenzar con una buena materia prima. No todas las variedades ofrecen el mismo comportamiento al freírse, por lo que recomienda utilizar patatas especialmente indicadas para este tipo de elaboraciones, como las variedades Kennebec o Monalisa.

Una vez peladas y cortadas en bastones, el siguiente paso consiste en sumergirlas en agua fría durante un tiempo. Según explica el chef, este proceso permite eliminar parte del almidón superficial, algo que favorece un dorado más uniforme y evita que las patatas se peguen entre sí durante la cocción.

Tras escurrirlas cuidadosamente, basta con añadir un pequeño hilo de aceite para cubrirlas ligeramente antes de pasar al verdadero protagonista del método.

El microondas, el aliado inesperado

Es precisamente aquí donde aparece el gesto que ha despertado la curiosidad de miles de aficionados a la cocina. «Cubre el bol con film de cocina y cocina seis minutos en el microondas a 800 W», explica Jordi Cruz al mostrar el procedimiento.

Durante esos seis minutos, el vapor generado en el interior del recipiente cocina la patata desde dentro, consiguiendo una textura muy tierna sin necesidad de sumergirla en aceite caliente.

El propio chef asegura que, tras este proceso, las patatas quedan «casi como si estuvieran confitadas», una textura que facilita que el acabado posterior sea mucho más uniforme y crujiente.

Además de ahorrar tiempo, este sistema permite reducir considerablemente la cantidad de grasa empleada durante toda la elaboración.

El remate perfecto llega en la freidora de aire

Una vez finalizado el paso por el microondas, todavía queda el último tramo para convertir esas patatas en un auténtico éxito.

Jordi Cruz recomienda retirar con cuidado el film debido al vapor acumulado y trasladar inmediatamente las patatas a la freidora de aire.

La primera cocción debe realizarse durante 15 minutos a 185 ºC. A mitad del proceso conviene abrir el cestillo y remover ligeramente las patatas para que el calor actúe de forma homogénea sobre todas ellas. «A mitad de cocción, remueve las patatas para que se doren de manera uniforme», aconseja el chef.

Para conseguir un acabado todavía más dorado, el cocinero propone una segunda fase de cinco minutos adicionales, elevando la temperatura hasta los 200 ºC.

El resultado son unas patatas con un exterior muy crujiente y un interior especialmente cremoso, pero utilizando mucha menos grasa que en una fritura tradicional.