La denuncia entre lágrimas de una mujer ceutí: «Mis hijas no pueden salir a la calle, yo estoy enferma y no puedo ir al hospital»

OKDIARIO ha podido hablar con varios vecinos de Ceuta, que desesperados y entre lágrimas, han lanzado un llamamiento para que el Gobierno resuelva la crisis migratoria que viven desde hace más de dos semanas. Entre lágrimas, han relatado que sus hijas «no pueden salir solas a la calle» y una mujer ha denunciado que tiene «la enfermedad de Crohn» y no puede ni ir al hospital por el colapso sanitario.

«Estoy fatal, muy mal de los nervios. No podemos salir a la playa ni al parque; mis hijas están encerradas, sólo salen con su padre y sus hermanos. Yo tengo la enfermedad de Crohn y no puedo ni ir al hospital. Sólo quiero que se vayan por donde han venido», ha denunciado una mujer entre lágrimas.

Asimismo, se ha preguntado por qué los inmigrantes que han llegado a la ciudad autónoma dan «pena», pero no sus «hijas». «Ellos no vienen de una guerra ni esto es inmigración, es una invasión», ha señalado.

En la misma línea se ha pronunciado otra vecina de la ciudad, que ha recordado que «los problemas hay que solucionarlos en origen, y ese origen es Marruecos»; porque «si cada vez que entran, los distribuyen por la Península y por Europa, esto no se va a acabar».

En este sentido, ha señalado al Gobierno de Pedro Sánchez por «colaborar con un régimen dictatorial que utiliza a sus súbditos como arma de guerra». «Nos llaman racistas, pero no somos nosotros los que utilizamos a un pueblo ni los que tapamos las violaciones. Nosotros no rechazamos a nadie, Ceuta es multicultural, pero estamos hartos, porque han venido 80.000 personas de golpe y han arrasado con todo», ha sentenciado.