Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Esta semana, en Valle Salvaje, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo Enriqueta protagoniza un tenso enfrentamiento con José Luis, mientras que Genaro trata de sacar información a Pedrito sobre el pasado de Bárbara. Don Hernando, por su parte, no tiene reparos a la hora de presionar a Alejo, mientras que Luisa encara a Manuela. Además, José Luis acusa a su hijo de buscar a Adriana en Rosalía. Esto es lo que veremos en Valle Salvaje desde el lunes 28 de septiembre (capítulo 495) al viernes 2 de octubre (capítulo 499).

Lunes 28 de septiembre en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 495)

Enriqueta no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para enfrentarse a José Luis. Él, por su parte, no tiene reparos a la hora de dictar una sentencia terrible para ella. Bárbara, por su parte, estrecha lazos con Genaro, que le hace partícipe de parte de su pasado. En cuanto a Manuela, no tarda en mostrar su verdadera cara ante Alejo y Luisa.

Martes 29 de septiembre en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 496)

Genaro continúa investigando y tratando de sacar información a Pedrito respecto al pasado de Bárbara. Enriqueta, por su parte, vuelve a mover ficha. ¿De qué forma? Chantajeando a Mercedes. Así pues, le hace saber que o paga la deuda de José Luis o denunciará a Alejo por el asesinato de su marido y a ella por encubrirle. Aun así, parece que Mercedes no tiene ese dinero.

Miércoles 30 de septiembre en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 497)

Don Hernando no tiene reparos a la hora de presionar a Alejo, haciéndole saber que o pide matrimonio a Manuela o lo pagará caro. Eso sí, va a ser Braulio el que revele a su primo algo verdaderamente inquietante sobre ella. Rosalía, por su parte, decide irrumpir en una cena familiar. ¿Estará a la altura o volverá a ser humillada?

Jueves 1 de octubre en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 498)

Luisa se enfrenta a Manuela y, visiblemente movida por Bárbara, no tiene reparos a la hora de dar a Alejo la oportunidad de disculparse. Manuela, por su parte, reacciona furiosa a los reproches de Braulio. En cuanto a Pedrito, ha descubierto lo que oculta Genaro, pero, ¿podrá el niño alertar a alguien?

Viernes 2 de octubre en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 499)

Manuela no duda un solo segundo en recrearse ante Luisa tras la ruptura con Alejo. En cuanto a José Luis, no duda en acusar a su hijo de buscar a Adriana en Rosalía. Viendo sufrir a Mercedes, Victoria se ve en la obligación de tomar una drástica decisión que puede cambiarlo todo. Eso sí, ¿mantendrá su palabra?