El llamativo reloj turquesa de 6.000 euros que David Beckham ha llevado durante un entrenamiento en Miami

David Beckham ha vuelto a demostrar que sus relojes son casi tan comentados como sus estilismos. En esta ocasión, el exfutbolista ha aparecido con uno de los modelos más llamativos de Tudor: el Black Bay Chrono Flamingo Blue, un cronógrafo de acero con esfera turquesa y contadores negros que se aleja de los diseños más discretos sin perder el carácter deportivo de la firma suiza. Beckham lo lució durante un entrenamiento del Inter Miami, equipo del que es copropietario, y el reloj no tardó en convertirse en uno de los detalles más destacados de su look. Una pieza de 41 milímetros, con movimiento automático y un precio que ronda los 6.000 euros.

El reloj turquesa que ha elegido David Beckham

David Beckham apareció el pasado 15 de septiembre en un entrenamiento del Inter Miami con un estilismo sencillo formado por camiseta azul marino, pantalones cortos y gafas de sol. El elemento que rompía con esa estética contenida estaba en su muñeca: el Tudor Black Bay Chrono Flamingo Blue, una de las versiones más coloridas de la colección de la manufactura suiza.

La elección no es nueva para Beckham, que durante los últimos meses ha demostrado especial interés por los relojes de Tudor y ha llevado diferentes modelos de la marca en acontecimientos como Wimbledon o el Mundial de fútbol. En este caso, sin embargo, el tono turquesa del cronógrafo resulta especialmente reconocible.

El nombre Flamingo Blue puede resultar llamativo porque los flamencos no son precisamente azules. Tudor utiliza esta denominación para hacer referencia al color turquesa de las aguas tropicales asociadas al hábitat de estas aves y, al mismo tiempo, conectar el diseño con la estética de South Beach, en Miami.

Una esfera turquesa con contadores negros

La combinación cromática es la gran protagonista del reloj. La esfera abombada presenta un intenso tono turquesa y está acompañada por dos contadores negros que aportan contraste y refuerzan su carácter de cronógrafo. A las seis horas aparece además una ventana de fecha.

La caja está fabricada en acero inoxidable y tiene 41 milímetros de diámetro y 14,4 milímetros de grosor, unas dimensiones que hacen que sea una pieza bastante contundente sobre la muñeca. El conjunto se completa con un bisel fijo de acero que incorpora un disco de aluminio anodizado negro con escala taquimétrica.

También cuenta con cristal de zafiro abombado y una resistencia al agua de hasta 200 metros, por lo que, pese a su estética especialmente llamativa, mantiene las características deportivas que definen al Black Bay Chrono.

El movimiento automático de Tudor

Más allá del color, el reloj incorpora el Calibre de Manufactura MT5813, un movimiento mecánico automático con función de cronógrafo. Cuenta con rueda de pilares y embrague vertical, dos elementos propios de mecanismos de cronógrafo de alta gama.

El calibre dispone de una reserva de marcha aproximada de 70 horas y certificación COSC, además de una espiral de silicio amagnético. El cronógrafo permite medir intervalos de tiempo y cuenta con el contador de 45 minutos situado a las tres horas y el pequeño segundero a las nueve.

El brazalete también tiene protagonismo. Es de acero inoxidable y está formado por cinco eslabones, combinando superficies pulidas y satinadas. Incorpora además el cierre T-Fit de Tudor, que permite ajustar rápidamente su longitud sin necesidad de herramientas.

Una pieza de unos 6.000 euros

El precio oficial que figura actualmente para este Tudor Black Bay Chrono Flamingo Blue es de 7.000 dólares, aunque su equivalencia en euros se sitúa alrededor de los 6.000 euros, dependiendo del cambio aplicado.

La referencia concreta del modelo es M79360N-0024 y forma parte de la colección Daring Watches de Tudor, donde la firma reúne algunas de sus propuestas más atrevidas. En este caso, la combinación entre acero, negro y turquesa convierte al cronógrafo en una pieza difícil de confundir, incluso en una colección donde los diseños deportivos tienen un peso importante.

Para Beckham, además, el reloj encaja especialmente bien con el escenario en el que lo ha llevado: Miami, el Inter Miami y una estética relajada en la que el color de la esfera se convierte prácticamente en el único elemento protagonista.