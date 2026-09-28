Chris Hemsworth cierra su productora mientras ‘Extraction 3’ sigue en marcha: el motivo de su decisión

Chris Hemsworth ha decidido cerrar Wild State, la productora que creó en 2022 junto al productor Ben Grayson. Los empleados ya han sido informados del cierre y, según las informaciones publicadas en Estados Unidos, seguirán cobrando hasta finales de 2026. La compañía nació para desarrollar proyectos audiovisuales y llegó a establecer una colaboración con National Geographic. Entre sus trabajos destacó Sin límites con Chris Hemsworth, la serie documental de Disney+ en la que el actor se enfrentaba a diferentes desafíos mientras exploraba cuestiones relacionadas con el envejecimiento, la salud y el funcionamiento del cuerpo humano.

El cierre se produce después de cuatro años de actividad y cuando Wild State todavía estaba relacionada con nuevos proyectos. En julio de este año, la productora figuraba como productora ejecutiva del documental Learning to Fly, centrado en las carreras de ultrafondo. Por eso, la decisión de Hemsworth ha sorprendido dentro de la industria. Sin embargo, las informaciones disponibles apuntan a que el cierre no estaría provocado por problemas económicos, sino por un cambio en las prioridades profesionales del actor.

Una fuente citada por medios estadounidenses describió la decisión como «más una elección de vida» y aseguró que Hemsworth está orgulloso del trabajo realizado durante estos años. El actor habría decidido centrarse de nuevo en su carrera como intérprete, reduciendo así sus responsabilidades como productor.

La decisión llega en un momento importante para su carrera cinematográfica. Hemsworth continúa vinculado a Marvel como Thor y prepara nuevos proyectos relacionados con el universo de los Vengadores. También se ha informado de un contrato millonario para sus próximas películas de Marvel, aunque los detalles económicos no han sido confirmados oficialmente por el estudio.

El actor no ha explicado públicamente y de forma detallada los motivos del cierre, por lo que las razones conocidas proceden de fuentes citadas por medios estadounidenses y no de una declaración directa de Hemsworth. Wild State comenzó su trayectoria en 2022 con la intención de ampliar la presencia del actor detrás de las cámaras. Durante estos cuatro años participó en diferentes producciones, especialmente documentales. Ahora, Hemsworth pone fin a esta etapa empresarial para concentrarse en su trabajo como actor.