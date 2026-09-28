Así es la casa de Álvaro Lafuente ‘Guitarricadelafuente’ en Barcelona: el detalle de su salón que no pasa desapercibido

Guitarricadelafuente está viviendo uno de los momentos más especiales de su carrera. A las puertas del estreno de La bola negra, la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi en la que debuta como actor, Álvaro Lafuente también ha puesto voz a la cinta con La Nieve, su canción principal. Mientras apura los últimos conciertos de su gira de 2026, nos colamos en su casa de Barcelona, un piso luminoso donde los muebles vintage, los tonos neutros y la música son los grandes protagonistas.

A sus 29 años, el artista se ha convertido en uno de los nombres más reconocibles de la música española. Su carrera comenzó a despegar en redes sociales en 2017, cuando empezó a compartir versiones, y un año después publicó Conticinio, su primera composición propia. Después llegarían canciones como Guantanamera y Nana triste, junto a Natalia Lacunza, que terminó de situarlo en primera línea. En 2025 publicó Spanish Leather, un álbum que reforzó su proyección internacional, y en 2026 llevó su música hasta el conocido Tiny Desk de NPR. Ahora compagina su faceta musical con su debut cinematográfico en La bola negra, cuyo estreno está previsto para el 25 de septiembre.

Un salón en tonos neutros

La vivienda barcelonesa de Guitarricadelafuente transmite desde el primer vistazo una sensación de calma y luminosidad. En el salón predominan los tonos beige, crudos y naturales, con un gran sofá tapizado en tejido beige como pieza central. Los cojines en tonos claros aportan textura y las paredes ligeramente texturizadas completan una estancia de aspecto cálido y relajado. Lejos de una decoración recargada, el espacio apuesta por la sencillez y por dejar respirar cada elemento.

En el comedor, todas las miradas se dirigen hacia una gran mesa redonda de mármol blanco. Su superficie clara potencia la luminosidad de la estancia y contrasta con las sillas negras de madera curvada, que aportan un marcado aire vintage. El conjunto se completa con un suelo de parquet en tonos cálidos, creando una combinación entre piezas contemporáneas y elementos de inspiración retro que encaja con la personalidad del artista.

La cocina mantiene esta misma estética sencilla. Al estar abierta al salón, ambas zonas quedan visualmente conectadas y la vivienda gana sensación de amplitud. Una encimera clara y los elementos de acero inoxidable aportan un punto contemporáneo, mientras que pequeños detalles decorativos, como los jarrones con flores, hacen que el espacio resulte más personal y vivido.

No podía faltar un rincón reservado a la creación. En uno de los espacios de la vivienda, el cantante cuenta con un escritorio vintage de madera, robusto y lleno de cajones, que parece funcionar como lugar de trabajo. Cerca de él aparece otro de los elementos más personales de la casa: un teclado de estética retro, acompañado por un jarrón transparente con flores de colores. Aquí la música deja de ser simplemente una profesión para convertirse también en parte de la decoración.

Las raíces turolenses de Guitarricadelafuente

Aunque nació en Benicàssim, Castellón, Álvaro Lafuente mantiene una estrecha relación con Las Cuevas de Cañart, en Teruel, el pueblo de su abuela donde pasó buena parte de sus veranos. Fue allí donde nació también su nombre artístico. Los vecinos lo veían siempre con la guitarra y comenzaron a llamarlo «el Alvarico, todo el día con la guitarrica». Aquel diminutivo terminó convirtiéndose en Guitarricadelafuente. El pueblo forma parte además de su universo musical. En Guantanamera canta: «En las Cuevas de Cañart, la vida es tan bonita que parece de verdad». Sus raíces musicales también están allí: su bisabuelo fue músico y profesor de jota y bandurria, mientras que su abuela le enseñó sus primeros acordes.