El refugio de Bertín Osborne en Sevilla: así es su cortijo de más de 500 hectáreas valorado en 12 millones de euros

Lejos de los escenarios, los platós de televisión y la exposición pública, Bertín Osborne tiene un lugar donde el ritmo cambia por completo. Un espacio ligado al campo, a los caballos y a la vida familiar que, durante décadas, se ha convertido en uno de sus grandes refugios personales. Se trata de la Hacienda San José, una impresionante finca situada en Alcalá de Guadaíra, a pocos kilómetros de Sevilla. La propiedad destaca, en primer lugar, por sus dimensiones. Más de 500 hectáreas de terreno conforman este enclave de naturaleza y tradición andaluza, donde los olivares, las dehesas, los jardines y las zonas dedicadas al campo dibujan un paisaje muy alejado del bullicio de la vida pública.

Un cortijo con esencia sevillana

La Hacienda San José conserva buena parte de la estética característica de los grandes cortijos andaluces. Sus muros encalados, patios interiores, columnas, porches y espacios ajardinados crean una imagen en la que la arquitectura tradicional se funde con el paisaje. Aunque son pocas las ocasiones en las que se han podido conocer imágenes del interior, algunos reportajes y apariciones públicas han permitido descubrir pinceladas de una finca marcada por la amplitud y la privacidad.

Y es precisamente esa privacidad uno de sus grandes atractivos. La enorme extensión de la propiedad permite que la vivienda y sus diferentes espacios queden integrados en un entorno natural en el que el campo adquiere todo el protagonismo.

Los caballos, una de sus grandes pasiones

Más allá de la vivienda principal, la Hacienda San José cuenta con extensas zonas vinculadas a la actividad rural y ecuestre. Los caballos ocupan un lugar destacado dentro de la finca y conectan directamente con una de las grandes aficiones de Bertín Osborne.

El cortijo no ha sido únicamente un lugar para descansar. Durante años también ha estado estrechamente relacionado con la vida familiar del artista. Allí compartió buena parte de su vida con Fabiola Martínez y sus hijos, convirtiendo la finca en un escenario habitual de encuentros y celebraciones privadas. Así, entre patios, jardines y grandes extensiones de terreno, la Hacienda San José ha terminado adquiriendo un significado que va mucho más allá de sus dimensiones o de su valor como propiedad.

Alcalá de Guadaíra, el entorno perfecto

La ubicación también contribuye al carácter especial de este refugio. Alcalá de Guadaíra es uno de los municipios con mayor personalidad histórica de la provincia de Sevilla, conocido por su castillo medieval, los molinos harineros del río Guadaíra y su tradición panadera. La localidad combina patrimonio, naturaleza y la esencia de la campiña sevillana, mientras que su proximidad a la capital permite disfrutar de la tranquilidad del campo sin alejarse demasiado de Sevilla.

En los últimos meses, además, la Hacienda San José ha vuelto a despertar interés por las informaciones que apuntaban a posibles proyectos para la propiedad. Sin embargo, Bertín Osborne ha negado que tenga previsto convertirla en un hotel de lujo, dejando claro que la finca mantiene para él una dimensión mucho más personal. Porque, por encima de sus más de 500 hectáreas, sus jardines o sus instalaciones ecuestres, la Hacienda San José representa un espacio de desconexión. Un rincón donde el cantante y presentador puede alejarse de los focos y reencontrarse con una forma de vida vinculada al campo andaluz.