La peluquera de la ‘jet set’ analiza el último peinado de Kate Middleton: «Si fuera demasiado tirante, endurecería el resultado»

Hay ocasiones en las que un peinado no necesita ser protagonista para convertirse en una pieza fundamental del look. Es lo que ocurrió con Kate Middleton durante el estreno de Digger, donde coincidió con Tom Cruise en una de las apariciones más glamurosas de la temporada. La princesa de Gales apostó por una imagen sofisticada en la que cada detalle parecía pensado para acompañar a una joya histórica de la colección real.

Kate recuperó para la ocasión el espectacular collar de amatistas y perlas de la Reina Madre, una pieza de enorme presencia que reclamaba todo el protagonismo. El vestido y las joyas construían el impacto visual, mientras que el cabello, trabajado con volumen y ondas suaves, aportaba equilibrio y movimiento sin restar importancia al conjunto.

Para Encarna Moreno, peluquera, maquilladora y asesora de imagen, esa relación entre cabello y joyas es fundamental. «Como asesora de imagen, nunca planteo el peinado de forma aislada. Observo el vestido, el escote, las joyas y el efecto que queremos conseguir». En este caso, explica, «retirar el cabello del rostro y despejar el cuello permite que el collar y los pendientes se vean sin competir con la melena. Esa armonía hace que todo el conjunto resulte elegante».

El peinado de Kate combina una zona superior pulida con una melena de ondas abiertas y ligeras. Una silueta aparentemente sencilla, pero que requiere técnica para conseguir ese equilibrio entre estructura y naturalidad. «La clave está en combinar control y movimiento», señala Moreno. «La zona superior se trabaja pulida, sin perder volumen en la raíz, y la parte posterior conserva cuerpo y una caída suave».

La transición entre ambas zonas es especialmente importante. «Si el cabello queda demasiado tirante, el resultado se endurece; si queda demasiado suelto, se pierde esa silueta sofisticada», explica la peluquera.

Las ondas abiertas aportan además un acabado elegante pero nada rígido. Para conseguirlas en casa, Moreno recomienda comenzar «con el cabello completamente seco y un protector térmico». Después, propone dividir la melena en secciones amplias y trabajar mechones de tamaño similar con una tenacilla o una plancha, «dejando las puntas ligeramente más rectas para que el acabado sea natural».

Uno de sus trucos fundamentales consiste en dejar que el cabello se enfríe antes de deshacer las ondas. «Hay que dejar enfriar las ondas antes de abrirlas suavemente con los dedos o con un cepillo de púas anchas». El toque final debe ser ligero: «Un poco de sérum en medios y puntas aporta brillo sin apelmazar».

La naturalidad es, precisamente, una de las claves de este look. «Con una estructura muy bien trabajada que no se note rígida. El cabello está colocado con intención, pero conserva suavidad alrededor del rostro y movimiento en la melena», afirma Moreno. Y añade: «Para mí, la elegancia de los peinados de Kate está en esa medida: nada parece excesivo y cada detalle acompaña al conjunto».

La propuesta también puede adaptarse a una media melena o incluso a una invitada que busque una versión más sencilla. «Partiría de la idea del peinado, no de una copia exacta», explica. Según el rostro, las joyas y el vestido, se puede modificar la raya, aumentar el volumen o convertirlo en un semirrecogido. Porque, más allá de copiar el peinado de Kate, la verdadera tendencia está en entender el cabello como parte de una imagen completa. «Más que el regreso de una longitud concreta, veo una forma de entender el peinado: diseñarlo alrededor de la persona y de todo lo que lleva».