‘Tadeo Jones 4’ ya es una de las películas más taquilleras del año: ¿Lo sabes todo de esta saga?

Tadeo Jones y la lámpara maravillosa continúa haciendo historia en la taquilla española. Tras cuatro semanas de exhibición, la cuarta entrega de la saga de animación más exitosa del cine español ha superado ya el millón de espectadores en España (1.026.238) y alcanza una recaudación de 6.782.441 euros desde su estreno el pasado 26 de agosto. La película dirigida por Enrique Gato ha ascendido ya hasta el segundo puesto del ranking de las películas españolas más taquilleras de 2026. ¿Eres fan de la franquicia? Demuéstralo contestando a este test.