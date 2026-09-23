La reflexión de la actriz Anne Hathaway en ‘Interstellar’ sobre el amor: «No es algo que hayamos inventado. Es observable, poderoso. Tiene que significar algo»

Si te encantan las producciones de ciencia ficción, no te puedes perder una de las que para muchos es una obra de arte: Interestelar. Una cinta dirigida por Christopher Nolan, el creador de La Odisea, que se estrenó en 2014 y que estaba protagonizada por actores tan conocidos como Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine o Matt Damon. Una de las reflexiones más interesantes de las que se hacen en esta película tiene lugar durante el discurso de la doctora Amelia Brand, papel que interpreta la actriz Anne Hathaway sobre el amor: «No es algo que hayamos inventado. Es observable, poderoso. Tiene que significar algo». La doctora define el amor como algo que trasciende la lógica y las dimensiones físicas y que es cuantificable. El amor para ella no es solo una emoción química, sino una fuerza real que podría tener un significado cósmico y que nos puede guiar a través del espacio y el tiempo.

Hay que tener en cuenta que en la película Interestelar cuenta la historia de un grupo de astronautas que viajan a través de un agujero de gusano en el espacio para encontrar un nuevo hogar para la humanidad. La razón es que la Tierra se está volviendo inhabitable y ven necesario descubrir un nuevo lugar para que puedan sobrevivir los hombres. En esta cinta Nolan reflexionó sobre el tiempo, la gravedad y lo desconocido y al amor también le da su sitio como lo que une a los seres humanos.

¿De qué trata la película de ciencia ficción Interestelar?

Esta película nos sitúa en 2067 en un momento crítico de la humanidad cuando la Tierra sufre graves plagas y tormentas de polvo que destruyen las cosechas y que altera la atmósfera terrestre. Por desgracia la supervivencia humana corre peligro. El protagonista de esta película es Joseph Cooper, un exingeniero y piloto de la NASA, que se ha convertido ahora en granjero y vive con su suegro Donald y sus hijos Tom y Murph.

Un día Cooper se da cuenta de que en la habitación de su hija Murph hay un polvo extraña que ella cree que es un fantasma que intenta comunicarse con ellos. Cooper lo analiza y descubre que es código binario con un mensaje que contiene coordenadas que los llevan a una instalación secreta de la NASA dirigida por el doctor Brand.

Tras su descubrimiento Cooper decide unirse a una misión liderada por el profesor Brand y su hija Amelia para buscar planetas habitables explorados antes por científicos voluntarios. Los miembros de esta expedición logran atravesar un agujero de gusano cerca de Saturno para llegar a otra galaxia.

La expedición logra llegar cerca de Gargantúa, un lugar en el que hay un agujero negro supermasivo dilata el tiempo, y en ese lugar deciden investigar el planeta de Miller por si pudiera ser un buen lugar para la humanidad. Cuando regresan se dan cuenta de que han pasado 23 años desde que se marcharon, ¿qué es lo que ha ocurrido?

El reparto de esta película de ciencia ficción

El protagonista de esta cinta es el actor Matthew McConaughey que da vida a Joseph Cooper, el ex piloto de la NASA que descubre la instalación secreta y la actriz Anne Hathaway da vida a la doctora Amelia Brand. También tienen un papel de peso los actores Jessica Chastain que da vida a Murphy Cooper de adulta y Casey Affleck como Tom Cooper. Como dato curioso comentar que el conocido actor Timothée Chalamet, el protagonista de Dune, interpreta el papel de Tom de adolescente y las actrices Mackenzie Foy Ellen Burstyn a Murph de niña y anciana, respectivamente.

Además, en el reparto de esta película están los actores Michael Caine como el profesor John Brand, Wes Bentley como Doyle, David Gyasi como Romilly, Topher Grace como Getty, John Lithgow como Donald, Matt Damon como el doctor Hugh Mann, Leah Cairns como Lois, David Oyelowo como director de la escuela de Murph y Francis X. McCarthy como Boots, entre otros.

En esta película, Christopher Nolan estuvo ya experimento con el formato IMAX y, aunque obtuvo algunos comentarios negativos, recibió críticas positivas por la banda sonora, los efectos visuales y las geniales interpretaciones de sus protagonistas Matthew McConaughey y Anne Hathaway.

Hay que recordar que la película Interestelar logró una recaudación a nivel mundial de más de 700 millones de dólares y para muchos es una de las mejores de la filmografía de Nolan. En la actualidad está cinta de ciencia ficción se puede ver en las plataformas de streaming HBO Max y Prime Video y es una buena opción para los amantes del género de ciencia ficción. Dos horas y 49 minutos de metraje con las que Nolan seguro os va a sorprender.