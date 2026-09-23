De Javier Cámara a ‘Anatomía de un instante’: España opta a cinco Premios Emmy Internacional 2026

Los Premios Emmy Internacional 2026 ya tienen candidatos. La Academia Internacional de la Televisión estadounidense ha seleccionado 64 nominaciones repartidas en 16 categorías, con producciones procedentes de 22 países. España consigue una presencia destacada con cinco candidaturas, entre ellas la del actor Javier Cámara y cuatro producciones nacionales. Los ganadores se conocerán el 23 de noviembre de 2026 en Nueva York, durante la 54ª edición de estos galardones.

La candidatura española más reconocible internacionalmente es la de Javier Cámara, nominado a mejor actor por Yakarta. El intérprete compite por su trabajo en la serie de Movistar Plus+ frente al argentino Ricardo Darín, candidato por El Eternauta; el sudafricano Ian Roberts, por A Kind of Madness; y el británico Bobby Schofield, por Unforgivable. Cámara se convierte así en el único intérprete español que opta individualmente a un premio en esta edición.

Otra de las principales bazas españolas es Animal, cuyo título internacional es Old Dog, New Tricks. La ficción de Alea Media para Netflix está nominada en la categoría de mejor comedia, donde se enfrenta a la argentina División Palermo (Temporada 2), la británica Man vs Baby y la india Vir Das: Fool Volume.

La televisión pública también estará representada gracias a Valle Salvaje. La segunda temporada de la serie diaria producida por Bambú Producciones consigue una candidatura como mejor telenovela. Competirá contra la brasileña Garota do Momento y las producciones turcas Leyla y Uzak Sehir. La nominación confirma el buen momento internacional de las ficciones diarias españolas, después de que La promesa conquistara este mismo galardón en 2024.

Movistar Plus+ cuenta además con Anatomía de un instante, producción de DLO Producciones nominada como mejor película para televisión o miniserie. La adaptación de la obra de Javier Cercas sobre el intento de golpe de Estado del 23-F tendrá como rivales a la surcoreana Hyper Knife, la brasileña Oxygen Masks Will Not Drop Down Automatically y la británica Prisoner 951.

La quinta candidatura española corresponde a Temps Mort, producción de 3Cat (TV3) y El Terrat (The Mediapro Studio), seleccionada en documental deportivo. Se medirá con Baila, Vini, de Brasil; The Philipstown Wirecar Grand Prix, de Sudáfrica, y la británica Tom Daley: 1.6 Seconds.

Fuera de la representación española, los Emmy Internacional 2026 reúnen nombres de gran proyección mundial. Además figuran entre los candidatos interpretativos Bárbara Mori, Sheridan Smith, Park Ji-hyun y Mona Mina Leon. En ficción aparecen títulos de Reino Unido, Francia, Argentina, India, Corea del Sur, Brasil, Turquía o México, reflejando el carácter global de unos premios destinados a reconocer la excelencia televisiva producida fuera de Estados Unidos.

Las cinco nominaciones españolas colocan, por tanto, a la industria nacional ante una gala con opciones en interpretación, comedia, telenovela, miniserie y documental deportivo. El próximo 23 de noviembre, Nueva York determinará cuáles de estas candidaturas consiguen transformar la nominación en un Emmy Internacional.