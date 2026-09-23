Mercedes da marcha atrás con sus eléctricos: deja atrás el diseño del EQS porque sus clientes de siempre no terminan de dar el salto

Hace cinco años, Mercedes-Benz presentó el EQS con una carrocería en forma de arco que no se parecía a ningún otro coche de la marca. La idea era que un eléctrico se reconociera a la legua. Hoy su consejero delegado, Ola Källenius, admite en una entrevista reciente que sus clientes de siempre todavía no han dado el salto y que los próximos eléctricos volverán a parecer, sencillamente, un Mercedes.

Los números explican ese cambio de rumbo. Entre abril y junio de 2026 la marca vendió 417.765 coches, y solo 52.852 eran eléctricos puros, un 12,7% del total. ¿Crecen? Mucho, un 51% en un año, y aun así siguen lejos de la mayoría mientras la Unión Europea discute qué pasará en 2035.

Lo que ha reconocido Källenius

Según ha explicado el directivo, la primera hornada de eléctricos de Mercedes sirvió para atraer a compradores nuevos, gente sin mucha relación previa con la marca. Los clientes tradicionales se han tomado su tiempo y ahora empiezan a interesarse, pero de momento son minoría.

Por eso la compañía no piensa forzar el cambio. Mantiene la neutralidad de carbono (dejar de sumar emisiones netas de CO2) como meta a largo plazo, con el eléctrico como principal camino, y seguirá vendiendo motores de combustión electrificados mientras haya demanda. Vamos, que el calendario lo pone el cliente.

Adiós al diseño de arco

El EQS de 2021 fue el ejemplo más claro de lo que Mercedes llamaba diseño con propósito. Su techo tenso «como un arco» le dio un coeficiente aerodinámico (lo poco que el aire frena al coche) de 0,20, récord para un coche de producción, y una silueta muy distinta de la Clase S.

La nueva Clase C eléctrica, presentada en abril de 2026, va justo en la dirección contraria. Tiene proporciones clásicas de Clase C, con silueta de cupé y una parrilla iluminada con 1.050 puntos de luz, y su responsable de diseño habla de reinventar «la elegancia clásica para la era eléctrica». Promete hasta 762 kilómetros de autonomía y recuperar 325 en diez minutos de carga.

Es como cuando un móvil nuevo cambia por dentro y mantiene el aspecto que ya conoces. Lo mismo ocurre con el GLC eléctrico, que en España declara 666 kilómetros de autonomía oficial y carga del 10% al 80% en 22 minutos. Por debajo, eso sí, siguen siendo coches distintos, aunque comparten el sistema operativo MB.OS.

Los números detrás del frenazo

El informe trimestral de Mercedes-Benz Group deja claro dónde aprieta el zapato. Las ventas totales bajaron un 8% respecto a 2025, sobre todo por China, donde cayeron un 30% ante marcas locales que ya presumen de más de 1.000 kilómetros de autonomía. En Europa subieron un 4%, gracias en buena parte a los nuevos eléctricos GLC, CLA y GLB.

Los electrificados (eléctricos puros más híbridos enchufables) supusieron el 20,9% de las entregas del trimestre. La compañía ha elevado su previsión para todo 2026 a una horquilla entre el 23% y el 25%, y al mismo tiempo avisa de que la demanda seguirá siendo «más bien débil» en los mercados mundiales. Ojo, eso incluye a los de gasolina.

El precio pesa. En España, la web oficial anuncia la Clase C eléctrica desde 69.800 euros, y la versión de combustión más básica parte de unos 52.000. Casi 18.000 euros de diferencia por un coche que, por fuera, cada vez se parece más.

Europa y el objetivo de 2035

En la Unión Europea la foto es algo mejor. Según ACEA, el 20,7% de los coches nuevos matriculados en el primer semestre de 2026 eran eléctricos de batería, frente al 15,6% de un año antes, y gasolina y diésel juntos cayeron al 29,7%. ¿Es suficiente? La propia patronal, que preside Källenius, calcula que ese mercado tendría que triplicarse en cuatro años para esquivar las multas previstas para 2030.

De hecho, en marzo de 2026 el directivo avisó de que «Europa corre el riesgo de perder su ventaja» como lugar para invertir si no se sincronizan la ambición climática y la realidad del negocio. Su receta pasa por dar más margen y apertura tecnológica a los fabricantes.

La norma vigente fija para 2035 un objetivo de cero gramos de CO2 por kilómetro en los coches nuevos. En diciembre de 2025 la Comisión Europea propuso rebajar esa exigencia al 90% y compensar el resto con acero europeo bajo en carbono o combustibles sintéticos, y ese paquete todavía se negocia. Por su parte, Mercedes no cierra puertas en un mercado donde los coches chinos aprietan cada vez más en precio.

El informe del segundo trimestre de 2026, con las cifras de ventas y las previsiones de la compañía, se ha publicado en la web de Mercedes-Benz Group.