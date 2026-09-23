Se desborda la alegría entre los botánicos: en 2007 solo existían 6 ejemplares de esta planta, 19 años después muestra por fin claros signos de recuperación

En 2007, en el norte de la isla Isabela, en Galápagos, solo quedaban seis ejemplares silvestres de la Galvezia leucantha una planta endémica catalogada como en peligro crítico de extinción en la Lista Roja de Plantas Endémicas de Ecuador. Casi dos décadas después, un estudio de la Fundación Charles Darwin pudo documentar señales claras de recuperación de la especie.

La investigación, publicada en la revista Nature Conservation en julio de 2026, atribuye el declive histórico a la introducción de cabras en el pasado y, en la actualidad, a los gatos y ratas negras que depredan las plántulas. El escaso terreno volcánico, con pocos nutrientes disponibles, también limitó la reproducción natural de la especie.

El equipo trasplantó 94 ejemplares cultivados en vivero entre 2017 y 2024, lo que permitió elevar la población adulta en estado silvestre a 20 individuos. Los investigadores también registraron el crecimiento espontáneo de nuevas plántulas en los puntos de reintroducción.

¿Qué es la Galvezia leucantha, la planta que casi desapareció de Galápagos?

La Galvezia leucantha subsp. leucantha pertenece a la familia Plantaginaceae y se la conoce en inglés como Galápagos snapdragon, una especie emparentada con la boca de dragón. Produce flores tubulares de color blanco céreo, de entre 10 y 12 milímetros, y florece entre octubre y enero.

La especie era propia de las islas Isabela, Fernandina, Santiago y Rábida, pero su presencia se redujo de forma drástica a lo largo del siglo XX. En Caleta Tagus, en el canal Bolívar de Isabela, la planta desapareció por completo durante más de 60 años.

La baja diversidad genética de la población superviviente y la escasa dispersión natural de las semillas complicaron la recuperación espontánea de la especie. A eso se sumó la presión de insectos introducidos, que afectan tanto a las semillas como a las plántulas jóvenes.

¿Cómo revirtió la Fundación Charles Darwin la caída de esta planta en Galápagos?

El equipo combinó la propagación en laboratorio con la reintroducción directa en el terreno. En los ensayos de germinación, el tratamiento de las semillas con hipoclorito de sodio elevó la tasa de germinación al 9 %, frente al 0,7 % que se lograba solo con agua.

En vivero, las plántulas alcanzaron una altura media de 70 centímetros. Solo los ejemplares de más de 60 centímetros lograban establecerse con éxito tras el trasplante, así que el equipo esperaba a que las plantas superaran ese umbral antes de sacarlas al terreno.

Para proteger los ejemplares de los herbívoros introducidos, el equipo instaló nueve cercados circulares alrededor de los puntos de plantación. La técnica de retención de agua Waterboxx resultó la más efectiva, con una supervivencia del 100 % en los primeros meses tras el trasplante, frente al 27,8 % del grupo sin ningún tratamiento adicional.

El regreso de la Galvezia leucantha a Caleta Tagus, en Galápagos

Gracias a estas medidas, la Galvezia leucantha volvió a establecerse en Caleta Tagus, el punto de Isabela donde había desaparecido durante seis décadas. Es la segunda población de la especie reintroducida con éxito en la isla.

Los autores del estudio destacan que las semillas recolectadas en los años de mayor densidad de plantas y floración mostraron una viabilidad más alta, de hasta el 52,9 %. Esto sugiere que el propio avance de la restauración mejora la capacidad reproductiva de la especie.

El trabajo contó también con la colaboración del Parque Nacional Galápagos y de grupos especializados de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), dentro del programa Galápagos Verde 2050 de la Fundación Charles Darwin. El siguiente paso de los especialistas es ampliar el monitoreo de las plántulas nacidas de forma espontánea en los puntos de reintroducción.