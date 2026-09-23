Uno de los países más ricos de Europa, donde el salario medio ronda los 2.700 euros, está contratando personal: aquí están los puestos más solicitados

Andorra, situada en los Pirineos entre España y Francia, ofrece varios atractivos que explican su interés como lugar para vivir y trabajar. Uno de ellos es la seguridad, ya que tiene uno de los índices de criminalidad más bajos de Europa. También destaca su naturaleza, con montañas y lagos para practicar senderismo, ciclismo y otras actividades al aire libre durante todo el año. Otro de sus principales atractivos es su fiscalida. Andorra mantiene un sistema tributario reducido, con un tipo máximo del impuesto sobre la renta del 10% y. Además, el país no aplica impuestos sobre el patrimonio ni sobre las sucesiones.

Las estaciones de esquí del Principado, entre ellas Grandvalira, Ordino Arcalís y Pal Arinsal, necesitan cada temporada a cientos de trabajadores temporales para cubrir puestos relacionados con las pistas, la restauración, la atención al público, el mantenimiento o el alquiler de equipos. Sólo Grandvalira Resorts, el grupo que reúne a las tres principales estaciones de esquí de Andorra, genera cada temporada alrededor de 1.200 puestos de trabajo en distintas áreas. Más allá de las estaciones de esquí, empresas relacionadas con el turismo, como Naturland, además de hoteles, restaurantes y establecimientos comerciales relacionados con la temporada de nieve, también aumentan sus plantillas durante los meses de invierno.

Oportunidades laborales en Andorra

Según el Banco Mundial, el ingreso bruto mensual medio por habitante se sitúa en torno a los 3.700 €, una cifra considerablemente superior a la media europea, de 2.640 €. Además, en mayo de 2026, el salario mensual promedio llegó a los 2.760,46 €, un incremento del 7,7% respecto al mismo periodo de 2025. Por su parte, el salario mediano creció un 5,2 %, hasta situarse en 2.235,73 €.

Este incremento de los salarios se ha reflejado en todos los sectores de actividad. El comercio minorista registró la mayor subida, del 14,5%, hasta alcanzar un promedio de 2.405,99 €. En lo más alto de la clasificación se encuentra el sector financiero, con 4.972,10 €, seguido de la producción y distribución de electricidad, gas y agua, con 3.607,83 €. En el extremo opuesto aparecen la hostelería, con 2.151,69 €, y la agricultura, con un promedio de 2.000,11 €.

Sin embargo, detrás de estas cifras existe un importante desequilibrio: la población activa local ya no resulta suficiente para cubrir las necesidades de una economía en crecimiento. Aunque Andorra ha reducido sus cuotas de inmigración, con 800 permisos generales para este año, el Gobierno tuvo que aprobar otros 250 permisos adicionales el pasado mes de junio para aquellos sectores que sufren una mayor falta de trabajadores, como la sanidad, la educación, la atención a personas mayores y enfermas, los servicios de asistencia domiciliaria y el transporte público.

El turismo constituye también una de las principales fuentes de empleo. De cara al verano de 2026, el Principado autorizó 500 permisos temporales destinados a los sectores hotelero y de restauración, una cifra que posteriormente amplió con otros 250 permisos al agotarse el cupo inicial. Camareros, personal de limpieza y cocineros se encuentran entre los perfiles más solicitados. Además, se ha puesto en marcha un programa piloto de contratación internacional con 450 permisos para el periodo comprendido entre diciembre de 2026 y agosto de 2027. La medida apunta a una actividad turística cada vez menos concentrada en los meses de invierno y, por ende, con necesidades de personal durante todo el año.

El salario, además, no es el único atractivo para quienes buscan trabajar en Andorra. Los trabajadores extranjeros cuentan con importantes garantías recogidas en la legislación laboral, entre ellas una jornada semanal de 40 horas, 30 días de vacaciones al año y una cobertura social integral a través de la Caja Andorrana de Seguridad Social (CASS), que incluye prestaciones relacionadas con la salud, el desempleo y la jubilación. Los empleados aportan un 6,5 % al CASS. A esto se suma una fiscalidad relativamente reducida: el impuesto sobre la renta es del 0 % para ingresos netos inferiores a 24.000 € y alcanza como máximo el 10 %.

Permiso de residencia y trabajo

Para obtener un permiso de trabajo en Andorra, el primer paso es contar con una oferta laboral de una empresa del país que respalde la solicitud. A partir de ahí, el empleador deberá presentar la documentación correspondiente ante el Departamento de Inmigración. Una vez aprobada la autorización laboral, es necesario tramitar también el permiso de residencia.

Para poder realizar el trámite es necesario presentar una serie de documentos, entre los que se encuentra el pasaporte o DNI en vigor, tanto original como copia. En caso de tener doble nacionalidad, deberán presentarse ambos documentos. También es necesario aportar un certificado de antecedentes penales del país o países de nacionalidad y de residencia, debidamente apostillado por La Haya. Asimismo, quienes hayan trabajado anteriormente en Andorra deben presentar un certificado de antecedentes penales del Principado. A esta documentación se suman el certificado de estado civil, el certificado de alojamiento, contrato de alquiler o escritura de la vivienda, un currículum vitae actualizado y firmado, y la acreditación de la formación y/o experiencia profesional.

En definitiva, trabajar en Andorra puede ofrecer oportunidades de desarrollo profesional y una excelente calidad de vida. La estabilidad económica, la seguridad, la naturaleza y un sistema fiscal con tipos reducidos son algunos de los factores que despiertan un gran interés.