Sánchez se derrite con Delcy: le planta dos besos tras recorrerse la chavista toda la asamblea de la ONU para verle

Delcy Rodríguez se da un paseo de 45 segundos por toda la sala de la Asamblea de la ONU para saludar a Sánchez

Sánchez se derrite con Delcy: le planta dos besos tras recorrerse la chavista toda la asamblea de la ONU para verle
Delcy Rodríguez manda un besito a Sánchez en la sala de la Asamblea General de la ONU.
María Ruiz
  • María Ruiz
  • Portadista. Especialista en 'breaking news' y noticias de nacional e internacional. Nací al periodismo en Abc, ayudé a fundar La Razón y viví en Las Provincias.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha asombrado a propios y a extraños este martes al levantarse de su asiento en la sala de la Asamblea General de la ONU y caminar durante 45 segundos hasta el asiento de Pedro Sánchez para saludarle.

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