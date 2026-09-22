Trajano, el emperador romano, sobre la justicia: «Es preferible dejar impune al culpable que condenar a un inocente»

Hace casi 2.000 años, el emperador Trajano dejó una reflexión sobre la justicia que continúa resultando sorprendentemente actual. «Es infinitamente preferible dejar impune el delito de un culpable antes que condenar a un solo inocente por falta de pruebas rigurosas». La máxima resume una idea fundamental de su concepción de la justicia, ya que una acusación o una sospecha no deberían ser suficientes para privar a una persona de su libertad. Durante su gobierno, el emperador intervino en diferentes cuestiones relacionadas con la administración de justicia y dejó disposiciones que muestran su preocupación por limitar determinadas actuaciones basadas únicamente en acusaciones o sospechas.

La justicia antes que la sospecha

Trajano consideraba que el castigo debía estar respaldado por elementos suficientes para demostrar la responsabilidad de una persona. En el derecho romano existía una diferencia entre la mera sospecha y la existencia de pruebas capaces de sostener una acusación, una distinción que aparece recogida en textos jurídicos posteriores que conservaron decisiones tomadas durante su reinado.

La idea era especialmente relevante en una sociedad en la que una acusación podía tener consecuencias graves. Una persona podía ser investigada por un delito, pero la sospecha por sí sola no debía convertirse automáticamente en una condena. Para Trajano, resultaba preferible asumir que un culpable pudiera escapar al castigo antes que cometer una injusticia irreversible contra alguien que no había cometido el delito.

Trajano, un emperador preocupado por el orden

Trajano gobernó Roma entre los años 98 y 117 d. C. y durante su reinado el Imperio alcanzó una de sus mayores extensiones territoriales. Su gobierno también dejó numerosos testimonios relacionados con la administración de las provincias y el funcionamiento de la justicia.

Uno de los más conocidos procede de la correspondencia entre Trajano y Plinio el Joven, gobernador de Bitinia y el Ponto. Cuando Plinio consultó al emperador sobre cómo actuar ante los cristianos, Trajano respondió que no debían ser buscados activamente y que las acusaciones anónimas no debían tener cabida en el procedimiento.

El derecho contemporáneo establece garantías procesales mucho más desarrolladas. La persona acusada debe poder defenderse y corresponde a la acusación demostrar su responsabilidad conforme a las reglas establecidas por cada ordenamiento jurídico. Por ello, la reflexión de Trajano no puede considerarse equivalente a la presunción de inocencia actual, aunque sí constituye un antecedente histórico de enorme interés.