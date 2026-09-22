Abascal tilda de «banda criminal» al PSOE tras el audio revelado por OKDIARIO de la líder socialista en Argentina

Santiago Abascal ha reaccionado al audio revelado por OKDIARIO en el que la entonces secretaria general del PSOE en Argentina, Lorena Suárez, pide a un militante documentación de españoles muertos para captar votos para Pedro Sánchez en las elecciones generales de 2023. El líder de Vox ha cargado este martes contra los socialistas y ha tildado al PSOE de «banda criminal».

En la grabación, Suárez explica que estaba organizando «un circuito de compañeros» para «buscar votos» y solicita fotografías de pasaportes españoles. «Si conseguís el de tu papá o alguno más, el pasaporte, la foto, yo con eso me arreglo», afirmaba. A continuación, añadió: «Y si no, que vayan y voten en la embajada o de tu tía, la que se murió».

El contenido del audio fue posteriormente trasladado a militantes del PSOE en Argentina y al Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Buenos Aires. Varios afiliados expresaron por escrito su «rechazo y repudio» a las prácticas atribuidas a Suárez. La dirigente abandonó la Ejecutiva del PSOE argentino en agosto de 2024 y la agrupación pasó a estar dirigida por una gestora.

Vox sobre la Ley de Nietos

Vox mantiene una batalla legal contra la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos, que ha permitido a descendientes de españoles acceder a la nacionalidad española desde el extranjero.

La formación 2023 un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. Además, ha cuestionado la instrucción de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que estableció una interpretación sobre los supuestos de exilio contemplados en la norma.

El pasado junio, la formación liderada por Abascal pidió al Ministerio de Justicia la revisión de oficio y nulidad de esa instrucción y reclamó su suspensión cautelar, presentando también acciones judiciales contra los responsables de la Dirección General encargada de aplicar la normativa.

Además de llevar la cuestión ante la Junta Electoral Central. Vox solicitó que se auditase el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) en relación con las inscripciones derivadas de la Ley de Nietos y reclamó garantías adicionales sobre el ejercicio del voto exterior.

Las ofensivas de Vox y de Justitia Europa desembocaron en septiembre en una decisión cautelar del Tribunal Supremo sobre los efectos electorales de determinadas inscripciones en el CERA vinculadas a la Ley de Nietos. La medida no supone retirar las nacionalidades concedidas, sino que afecta a sus efectos electorales mientras se resuelve el procedimiento.

Tras esta resolución, Vox ha vuelto a exigir explicaciones al Gobierno. La formación ha registrado una batería de preguntas para que Moncloa detalle por escrito cómo comprobará qué solicitantes cumplen el requisito del exilio, qué documentación deberá acreditarse, quién verificará los expedientes y qué protocolo se aplicará en consulados y registros civiles.

El partido reclama así que el Gobierno concrete cómo se distinguirá entre quienes cumplen los requisitos establecidos por la Ley de Memoria Democrática y quienes obtuvieron la nacionalidad por otras vías contempladas en la norma. Todo ello mientras continúa la controversia judicial sobre la aplicación de la Ley de Nietos y sus efectos sobre el voto exterior.