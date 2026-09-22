A prisión tres de los detenidos por el tiroteo con un muerto y tres heridos en Alcira (Valencia)

El titular de la Plaza Número 6 de la Sección Civil y de Instrucción de Alzira, en Valencia, ha acordado este martes prisión provisional, comunicada y sin fianza para tres de los detenidos por la muerte de un hombre en el transcurso de un tiroteo en esa localidad.

A un cuarto detenido en relación con estos mismos hechos, el juez le tomará declaración este miércoles, siempre que su estado de salud se lo permita. En cuanto al último detenido en relación a estos hechos, el juez ha decretado libertad con la medida cautelar de comparecencia quincenal en el juzgado. A los cinco se les investiga por un supuesto delito de homicidio en grado de tentativa y otro de tenencia ilícita de armas.

Hasta la noche de este lunes, eran cuatro los detenidos, pero en torno a las 03:00 horas de este martes, ha sido detenida una quinta persona. Un varón de 51 años

Los hechos se remontan a la madrugada previa a la mañana del domingo, 20 de septiembre, cuando, tal como publicó OKDIARIO, un tiroteo entre dos clanes enfrentados en el barrio de la Alquerieta en Alcira dejó un muerto y tres heridos. Los hechos tuvieron lugar en torno a las 05:00 horas, cuando la Policía recibió el aviso para desplazarse hasta el citado barrio por un tiroteo entre dos grupos rivales.

Un hombre de 56 años murió y otras tres personas, de las que no se ha detallado la edad, han resultado heridas: una de ellas ha precisado intervención quirúrgica, aunque su vida no corre peligro, y las otras dos ya han recibido el alta.

El Grupo de Homicidios de la Brigada Policial y agentes de la Científica se han hecho cargo de la investigación, en la que se ha detenido a cuatro hombres, todos ellos miembros de una misma familia, mientras que el fallecido pertenecía a otra. El tiroteo se habría producido supuestamente entre dos clanes enfrentados en este barrio de Alcira, donde en otras ocasiones ya se han registrado otros sucesos similares, también con resultado mortal.