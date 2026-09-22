Última hora de la invasión en Ceuta y actualidad política en directo: Sánchez no acudirá a la invitación de Trump en la ONU
En Ceuta familiares de los invasores acceden a diario a la ciudad para proporcionarles dinero, comida y móviles
Este martes, la actualidad se divide entre Ceuta y Nueva York. En la ciudad invadida, la situación sigue enquistada y sin apenas avances reseñables después de la polémica visita ayer del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que fue increpado por ciudadanos ceutíes al grito de «¡traidor!» y «¡garrapata!». Mientras, los familiares de los inmigrantes ilegales entran a diario en Ceuta para proporcionarles dinero, comida y móviles para que puedan resistir. Además, el Gobierno sigue trabajando para dotar de wifi al campamento provisional de los invasores, lo que ha desatado la indignación social.
Por otra parte, la agenda política se traslada a Nueva York, donde Pedro Sánchez participa en la 81.ª Asamblea General de la ONU. Después de reunirse ayer con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, el presidente no asistirá hoy a la recepción que ofrece Donald Trump a los cabezas de delegación, pese a estar invitado.
El año pasado tampoco acudió, pero en esa ocasión se debió a que fue el rey Felipe VI quien presidió la delegación española y acudió tras recibir la invitación del presidente estadounidense. Según fuentes del Gobierno, el jefe del Ejecutivo no asiste por motivos de agenda. Junto a Sánchez, participan en la Asamblea de la ONU la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.
Albares se reúne con su homólogo marroquí
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que se reunirá presencialmente con su homólogo marroquí, Naser Burita, en el marco de la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas de Nueva York, para abordar la invasión de Ceuta y el retorno de los miles de inmigrantes que continúan en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de finales de julio.
El ministro ha afirmado que todavía no hay fecha cerrada para el encuentro con Burita porque se están «cuadrando las agendas», pero si ha reiterado que han quedado en verse para «poder tener una conversación serena y tranquila» sobre la situación en Ceuta.
En declaraciones a los medios desde Nueva York, Albares ha reiterado que, tras la entrada de 80.000 ilegales a Ceuta desde la frontera con Marruecos, contactó con el ministro marroquí para reclamar la movilización de «todos los medios que fueran necesarios» para «cortar ese flujo de personas», que, según ha recordado, «se consiguió al final» y regresaron en 48 horas «el 90 por ciento» de las personas que entraron irregularmente.
El Congreso vota la propuesta de Vox para validar la españolidad de Ceuta y Melilla
El Congreso votará este martes una iniciativa de Vox para que el PSOE y sus aliados se pronuncien sobre la «plena e indiscutible» soberanía española de Ceuta y Melilla, y, además, para rechazar las «pretensiones» de Marruecos sobre estas plazas.
Albares se reunirá en Nueva York con su homólogo marroquí para abordar el retorno de los inmigrantes que siguen en Ceuta
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que se reunirá presencialmente con su homólogo marroquí, Naser Burita, en el marco de la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas de Nueva York, para abordar la situación en Ceuta y el retorno de los miles de inmigrantes que continúan en la ciudad autónoma tras la invasión de finales de julio.
El ministro ha afirmado que todavía no hay fecha cerrada para el encuentro con Burita porque se están «cuadrando las agendas», pero si ha reiterado que han quedado en verse para «poder tener una conversación serena y tranquila» sobre la situación en Ceuta.
En declaraciones a los medios desde Nueva York, Albares ha reiterado que, tras la entrada de unos 80.000 ilegales a Ceuta desde la frontera con Marruecos, contactó con el ministro marroquí para reclamar la movilización de «todos los medios que fueran necesarios» para «cortar ese flujo de personas» que, según ha recordado, «se consiguió al final» y regresaron en 48 horas «el 90 por ciento» de las personas que entraron irregularmente.
Sánchez no acudirá a la recepción que ofrece Trump en la ONU
Buenos días, arrancamos el día pendientes de la actualidad informativa que hoy tendrá uno de sus focos en Nueva York, donde se celebra la 81 Asamblea General de la ONU. Allí, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha decidido no acudir a la recepción que ofrece a todos los jefes de delegación el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. «Motivos de agenda», han comentado fuentes gubernamentales para justificar esta llamativa ausencia.
Sánchez arranca su participación en la ONU defendiendo el «multilateralismo universal e inclusivo» opuesto a las guerras
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arrancado su participación en la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas, que se celebra en Nueva York, con una defensa del «multilateralismo universal e inclusivo» frente a «los intentos por desmantelar el orden basado en reglas».
Durante su intervención en el evento ‘Partners for Multilateralism’ (P4M), organizado por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, junto a los líderes de Canadá y de Kenia, ha expuesto que, con frecuencia, se crean «coaliciones de países afines» que avanzan en «círculos reducidos con el objetivo de buscar soluciones a problemas urgentes».
Ante esa realidad, según ha informado Moncloa, Sánchez ha defendido que «la respuesta a un mundo fragmentado no puede ser más fragmentación» porque la paz, ha dicho, «no nace de estrechar el círculo de la confianza, sino de ampliarlo».