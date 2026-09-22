Última hora de la invasión en Ceuta y actualidad política en directo: Sánchez no acudirá a la invitación de Trump en la ONU

Este martes, la actualidad se divide entre Ceuta y Nueva York. En la ciudad invadida, la situación sigue enquistada y sin apenas avances reseñables después de la polémica visita ayer del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que fue increpado por ciudadanos ceutíes al grito de «¡traidor!» y «¡garrapata!». Mientras, los familiares de los inmigrantes ilegales entran a diario en Ceuta para proporcionarles dinero, comida y móviles para que puedan resistir. Además, el Gobierno sigue trabajando para dotar de wifi al campamento provisional de los invasores, lo que ha desatado la indignación social.

Por otra parte, la agenda política se traslada a Nueva York, donde Pedro Sánchez participa en la 81.ª Asamblea General de la ONU. Después de reunirse ayer con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, el presidente no asistirá hoy a la recepción que ofrece Donald Trump a los cabezas de delegación, pese a estar invitado.

El año pasado tampoco acudió, pero en esa ocasión se debió a que fue el rey Felipe VI quien presidió la delegación española y acudió tras recibir la invitación del presidente estadounidense. Según fuentes del Gobierno, el jefe del Ejecutivo no asiste por motivos de agenda. Junto a Sánchez, participan en la Asamblea de la ONU la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

Albares se reúne con su homólogo marroquí

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que se reunirá presencialmente con su homólogo marroquí, Naser Burita, en el marco de la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas de Nueva York, para abordar la invasión de Ceuta y el retorno de los miles de inmigrantes que continúan en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de finales de julio.

El ministro ha afirmado que todavía no hay fecha cerrada para el encuentro con Burita porque se están «cuadrando las agendas», pero si ha reiterado que han quedado en verse para «poder tener una conversación serena y tranquila» sobre la situación en Ceuta.

En declaraciones a los medios desde Nueva York, Albares ha reiterado que, tras la entrada de 80.000 ilegales a Ceuta desde la frontera con Marruecos, contactó con el ministro marroquí para reclamar la movilización de «todos los medios que fueran necesarios» para «cortar ese flujo de personas», que, según ha recordado, «se consiguió al final» y regresaron en 48 horas «el 90 por ciento» de las personas que entraron irregularmente.