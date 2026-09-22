José Luis Puchol (72 años), veterinario, sobre el cuidado de los perros: «Antes eran solo mascotas, hoy los dueños pagan lo que sea para salvarles y eso permite ofrecer mejores tratamientos»

La relación entre las familias y sus animales de compañía ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. Los perros y gatos han dejado de ocupar un papel secundario en muchos hogares para convertirse en un miembro más de la familia.

Esa transformación no solo se refleja en la forma de cuidarlos, sino también en cómo los propietarios afrontan las visitas al veterinario y los tratamientos médicos.

Cómo ha cambiado la relación de los dueños con sus perros

Durante años, la decisión de invertir grandes cantidades de dinero en la salud de un animal no era habitual. Si una intervención resultaba demasiado cara, muchos propietarios optaban por no realizarla. Actualmente la situación es diferente.

La preocupación por el bienestar animal ha aumentado y, con ella, la disposición de numerosas familias a asumir tratamientos que antes parecían impensables.

Este cambio de mentalidad tiene también una consecuencia económica. Los hogares destinan cada vez más recursos a alimentación, prevención, revisiones y asistencia veterinaria.

La mascota ya no se percibe únicamente como un animal doméstico, sino como un compañero cuya salud merece una atención similar, dentro de las posibilidades de cada familia.

La evolución resulta especialmente visible cuando aparecen enfermedades graves. Un diagnóstico grave, por ejemplo, puede llevar a plantear pruebas, cirugía, quimioterapia u otros tratamientos especializados.

La decisión final depende de cada caso y de las circunstancias económicas, pero la percepción de lo que merece la pena hacer por un animal ha cambiado de forma evidente.

Así lo explica el veterinario José Luis Puchol en declaraciones recogidas por El Blog Salmón, quien recuerda que, hace años algunos propietarios rechazaban tratamientos costosos porque consideraban que no compensaban el valor económico del animal. «Con ese dinero me compro tres perros como este», decían algunos de sus clientes.

En cambio, hoy muchos dueños están dispuestos a asumir un mayor esfuerzo económico para intentar salvar a sus mascotas.

Más gasto en mascotas, más tecnología veterinaria

La mayor demanda de asistencia veterinaria especializada también ha favorecido la incorporación de tecnología más avanzada en las clínicas. Los equipos de diagnóstico por imagen, sistemas de monitorización, anestesia más precisa y técnicas quirúrgicas especializadas permiten abordar problemas que hace décadas tenían muchas menos alternativas.

Además, existe una relación directa entre la capacidad de los propietarios para asumir determinados costes y la posibilidad de que los centros veterinarios inviertan en equipamiento sofisticado. Cuanto mayor es la demanda de estos servicios, más sentido tiene incorporar profesionales, tecnología y tratamientos especializados.

No obstante, este progreso tiene una contrapartida: la atención veterinaria privada puede alcanzar precios elevados. Por eso, aunque exista una mayor disposición a gastar en la salud de las mascotas, no todas las familias pueden afrontar una factura veterinaria de miles de euros.

El debate sobre el IVA veterinario y el coste de los tratamientos

El aumento del gasto relacionado con los animales de compañía también ha abierto el debate sobre la fiscalidad de los servicios veterinarios. En los últimos años se han planteado propuestas para reducir el IVA aplicado a estas prestaciones y facilitar determinadas deducciones fiscales por gastos médicos de las mascotas.

La cuestión afecta a un número importante de hogares que conviven con perros, gatos u otros animales. Una reducción de la carga fiscal podría facilitar el acceso a determinados tratamientos, aunque cualquier cambio depende de las medidas que finalmente adopten las administraciones.