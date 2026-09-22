Los albañiles coinciden: al mezclar cemento con este material el suelo quedará más fino y aislado

En el mundo de las reformas, existen distintos métodos sencillos para resolver posibles inconvenientes durante una obra. Uno de ellos se utiliza para preparar hormigón alivianado y es muy útil a la hora de rellenar desniveles, disminuir el peso de determinadas estructuras o construir contrapisos. Se trata de mezclar cemento con telgopor.

El truco está en añadir perlas de telgopor a la mixtura tradicional, lo que produce un material más ligero que el hormigón convencional y puede proporcionar aislamiento térmico.

Estas son las claves para una mezcla homogénea

La elaboración demanda respetar tanto el orden como las proporciones de incorporación de los materiales para conseguir un resultado parejo. Para una trompa mezcladora se necesitan alrededor de cuatro baldes de agua, una bolsa de cemento, una bolsa de perlas de EPS aditivado y tres baldes de arena.

El orden también es crucial, colocando primero el agua y posteriormente el cemento, y una vez que se queda en forma de lechada, se van añadiendo de manera progresiva las perlas de telgopor.

Uno de los principales factores a tener en cuenta consiste en evitar que las perlas se separen del resto de los materiales, por lo que tanto las cantidades como la secuencia de mezclado tienen un papel fundamental.

Entre las sugerencias frecuentes, subrayan utilizar perlas de EPS aditivado y material limpio, incorporar el telgopor de manera gradual, controlar la consistencia para que no quede muy líquida, mezclar hasta conseguir una distribución homogénea de las perlas y, por último, volcar y nivelar la preparación cuando esté terminada.

Donde aplicar el hormigón alivianado

El hormigón aliviado con telgopor puede usarse en diferentes sectores de una construcción. Por lo general, cuando se precisa rellenar, aligerar o nivelar una superficie. Uno de sus usos más comunes es en contrapisos, ayudando a corregir desniveles y sumando una capa de un peso inferior al del hormigón tradicional, aunque también puede aplicarse sobre techos y losas.