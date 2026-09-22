La Federación de Israel llama «estúpidos, ignorantes e hipócritas» a la de Irlanda por querer boicotear el partido de la Liga de las Naciones

Irlanda tiene que enfrentarse a Israel dos veces en este parón de selecciones y este doble enfrentamiento de la Liga de las Naciones ha desatado una gran polémica. Heimir Hallgrímsson, seleccionador irlandés, afirmó en rueda de prensa que «jugará contra el genocidio» y la Federación de Fútbol de Israel (IFA) ha respondido con un contundente comunicado publicado a través de sus redes sociales.

El sorteo de la fase de grupos de la Liga de las Naciones celebrado el pasado mes de febrero deparó un doble enfrentamiento en una semana entre Irlanda e Israel que ha desatado una gran polémica, principalmente en territorio irlandés. Este 27 de septiembre la selección irlandesa tendrá que viajar a Debrecen (Hungría) para enfrentarse a Israel en condición visitante y el próximo 4 de octubre jugarán como local en Backa Topola (Serbia).

Este doble enfrentamiento ha generado una gran polémica en Irlanda y el seleccionador Heimir Hallgrímsson habló sobre ello en una rueda de prensa en la que pronunció unas palabras que no han sentado nada bien en Israel. El técnico dejó claro que no están jugando «con el genocidio», sino que jugarán «contra el genocidio», además de reconocer que algunos futbolistas se sienten incómodos de jugar contra Israel.

Israel responde a Irlanda con un duro comunicado

«Lo he dicho antes: no jugamos con el genocidio, jugamos contra el genocidio. Jugamos contra Israel, no jugamos con Israel», afirmó Heimir Hallgrímsson en una rueda de prensa que ha generado un gran revuelo en Israel y que ha provocado que la Federación de Fútbol de Israel (IFA) responda con dureza a través de un comunicado.

La IFA, a través de las redes sociales, ha apuntado directamente a Hallgrímsson. «Desgraciadamente, todavía no hemos encontrado una cura para la estupidez, la ignorancia y la hipocresía que muestra el entrenador del equipo de Irlanda», apuntó la federación israelí en un comunicado en el que dejó claro que no juega «con la ignorancia, la hipocresía y la estupidez», sino «contra el entrenador que las encarna».

We have contributed to the world and humanity in countless fields, earning an impressive number of Nobel Prizes along the way. Unfortunately, we have not yet found a cure for stupidity, ignorance and hypocrisy displayed by @IrelandFootball team coach. We’re not playing with… — ISRAEL FA (@ISRAELFA) September 21, 2026

«Hemos contribuido al mundo y a la humanidad en innumerables campos, ganando un impresionante número de Premios Nobel en el camino. Desafortunadamente, aún no hemos encontrado una cura para la estupidez, la ignorancia y la hipocresía exhibidas por el entrenador del equipo de Irlanda. No estamos jugando con la ignorancia, la hipocresía y la estupidez, estamos jugando contra el entrenador que las encarna», dice el comunicado.